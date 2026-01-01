У Луцьку п'яний водій втаранився у 4 автомобілі. ФОТО

В облсаному центрі Волині сталася ДТП за участі нетверезого водія та пʼяти автомобілі.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.27 червня, близько 13-ї години, екіпаж мотопатруля отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ківерцівській.На місці зʼясувалося, що водій автомобіля Citroen не дотримався безпечного інтервалу під час руху та здійснив наїзд на чотири припарковані автомобілі: Renault, Audi, Peugeot та Ford.Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат — 2,50 проміле.На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.