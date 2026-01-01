У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО

Військовослужбовці Луцького зонального відділу ВСП разом зі співробітниками ГУНП у Волинській області затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за фактом СЗЧ.Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на пресслужбу ВСП.Під час проведення санкціонованих заходів у орендованому фігурантом підвальному приміщенні правоохоронці виявили речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичну, загальною вагою близько одного кілограма.«Виявлену речовину вилучено та направлено на проведення експертних досліджень.За даним фактом слідчим Національної поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому відповідного запобіжного заходу.