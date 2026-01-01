У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО

У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО
Військовослужбовці Луцького зонального відділу ВСП разом зі співробітниками ГУНП у Волинській області затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за фактом СЗЧ.

Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на пресслужбу ВСП.

Під час проведення санкціонованих заходів у орендованому фігурантом підвальному приміщенні правоохоронці виявили речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичну, загальною вагою близько одного кілограма.

«Виявлену речовину вилучено та направлено на проведення експертних досліджень.
У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО
У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО
У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО
У Луцьку військовий в СЗЧ тримав у підвалі цілий пакет «трави». ФОТО

За даним фактом слідчим Національної поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому відповідного запобіжного заходу.

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Теги: Волинь, Луцьк, порушення, ВСП, військовий, СЗЧ
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