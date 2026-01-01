На Волині відпочивальники знайшли в озері протитанкову міну. ВІДЕО

На Волині відпочивальники знайшли в озері протитанкову міну. ВІДЕО
У селі Озеро на Волині старт купального сезону цього року супроводився небезпечною знахідкою – у місцевому озері виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце оперативно викликали поліцію та вибухотехніків.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс», - пише ВСН.

Небезпечний предмет просто у воді помітили місцеві жителі. Один із очевидців, Андрій, розповів, що одразу зреагував і повідомив правоохоронців.

За його словами, вибухотехнічна служба прибула швидко, територію оперативно огородили та провели всі необхідні заходи безпеки.

«Щойно побачив підозрілий предмет – одразу викликав поліцію. Хлопці приїхали швидко, все чітко локалізували, оформили як слід», – зазначив чоловік.

Водночас місцеві мешканці кажуть, що подібні знахідки тут не є рідкістю. Із початком літа та підвищенням рівня води старі боєприпаси періодично «спливають» на поверхню.

«Як починається купальний сезон, вода в озері падає або рухається, і тут знову знаходять – то снаряди, то патрони, то міни. Колись тут були бойові дії, і земля досі “віддає” своє», – розповідають місцеві.

Через регулярні випадки виникає питання щодо необхідності повного обстеження та очищення території водойми від вибухонебезпечних предметів.


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Теги: Україна, Волинь, Озеро, міна, відпочивальники, знахідка
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