На Волині відпочивальники знайшли в озері протитанкову міну. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс», - пише



Небезпечний предмет просто у воді помітили місцеві жителі. Один із очевидців, Андрій, розповів, що одразу зреагував і повідомив правоохоронців.



За його словами, вибухотехнічна служба прибула швидко, територію оперативно огородили та провели всі необхідні заходи безпеки.



«Щойно побачив підозрілий предмет – одразу викликав поліцію. Хлопці приїхали швидко, все чітко локалізували, оформили як слід», – зазначив чоловік.



Водночас місцеві мешканці кажуть, що подібні знахідки тут не є рідкістю. Із початком літа та підвищенням рівня води старі боєприпаси періодично «спливають» на поверхню.



«Як починається купальний сезон, вода в озері падає або рухається, і тут знову знаходять – то снаряди, то патрони, то міни. Колись тут були бойові дії, і земля досі “віддає” своє», – розповідають місцеві.



Через регулярні випадки виникає питання щодо необхідності повного обстеження та очищення території водойми від вибухонебезпечних предметів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Озеро на Волині старт купального сезону цього року супроводився небезпечною знахідкою – у місцевому озері виявили протитанкову міну часів Другої світової війни. На місце оперативно викликали поліцію та вибухотехніків.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс», - пише ВСН Небезпечний предмет просто у воді помітили місцеві жителі. Один із очевидців, Андрій, розповів, що одразу зреагував і повідомив правоохоронців.За його словами, вибухотехнічна служба прибула швидко, територію оперативно огородили та провели всі необхідні заходи безпеки.«Щойно побачив підозрілий предмет – одразу викликав поліцію. Хлопці приїхали швидко, все чітко локалізували, оформили як слід», – зазначив чоловік.Водночас місцеві мешканці кажуть, що подібні знахідки тут не є рідкістю. Із початком літа та підвищенням рівня води старі боєприпаси періодично «спливають» на поверхню.«Як починається купальний сезон, вода в озері падає або рухається, і тут знову знаходять – то снаряди, то патрони, то міни. Колись тут були бойові дії, і земля досі “віддає” своє», – розповідають місцеві.Через регулярні випадки виникає питання щодо необхідності повного обстеження та очищення території водойми від вибухонебезпечних предметів.

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