На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
Сьогодні, 17:49
У Вишнівській громаді відбувся благодійний велопробіг з нагоди 30-ї річниці Конституції України.
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Ми вкотре довели, що разом можемо не лише активно відпочивати, а й робити добрі справи. Чудова атмосфера, гарний настрій, дружнє спілкування та спільна мета об'єднали учасників велопробігу", - йдеться у дописі.
Завдяки небайдужості всіх учасників та благодійників вдалося зібрати 48 400 гривень на підтримку наших Захисників і Захисниць.
"Щиро дякуємо старості та жителям Машівського старостинського округу за теплий прийом, підтримку ініціативи, допомогу в організації та смачне частування. Дякуємо кожному, хто долучився до велопробігу, зробив благодійний внесок, допомагав в організації та підтримував цей захід. Саме завдяки вам такі ініціативи стають можливими.
Разом — до Перемоги", - написали на сторінці Вишнівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Ми вкотре довели, що разом можемо не лише активно відпочивати, а й робити добрі справи. Чудова атмосфера, гарний настрій, дружнє спілкування та спільна мета об'єднали учасників велопробігу", - йдеться у дописі.
Завдяки небайдужості всіх учасників та благодійників вдалося зібрати 48 400 гривень на підтримку наших Захисників і Захисниць.
"Щиро дякуємо старості та жителям Машівського старостинського округу за теплий прийом, підтримку ініціативи, допомогу в організації та смачне частування. Дякуємо кожному, хто долучився до велопробігу, зробив благодійний внесок, допомагав в організації та підтримував цей захід. Саме завдяки вам такі ініціативи стають можливими.
Разом — до Перемоги", - написали на сторінці Вишнівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:12
Дситанційно або за скоригованим графіком: через спеку голова Волинської ОВА звернувся до керівників установ та підприємств
Сьогодні, 18:36
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
Сьогодні, 17:49
Діти Героїв з Луцької громади вирушили на відпочинок до Польщі
Сьогодні, 16:20