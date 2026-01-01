На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО

На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
У Вишнівській громаді відбувся благодійний велопробіг з нагоди 30-ї річниці Конституції України.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

"Ми вкотре довели, що разом можемо не лише активно відпочивати, а й робити добрі справи. Чудова атмосфера, гарний настрій, дружнє спілкування та спільна мета об'єднали учасників велопробігу", - йдеться у дописі.

Завдяки небайдужості всіх учасників та благодійників вдалося зібрати 48 400 гривень на підтримку наших Захисників і Захисниць.
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО
На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО

"Щиро дякуємо старості та жителям Машівського старостинського округу за теплий прийом, підтримку ініціативи, допомогу в організації та смачне частування. Дякуємо кожному, хто долучився до велопробігу, зробив благодійний внесок, допомагав в організації та підтримував цей захід. Саме завдяки вам такі ініціативи стають можливими.
Разом — до Перемоги", - написали на сторінці Вишнівської громади.


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Теги: Волинь, Вишнів, благодійний велопробіг, ЗСУ, День Конституції
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