На Волині під час велопробігу зібрали 48 тисяч гривень на підтримку воїнів. ФОТО

У Вишнівській громаді відбувся благодійний велопробіг з нагоди 30-ї річниці Конституції України.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці."Ми вкотре довели, що разом можемо не лише активно відпочивати, а й робити добрі справи. Чудова атмосфера, гарний настрій, дружнє спілкування та спільна мета об'єднали учасників велопробігу", - йдеться у дописі.Завдяки небайдужості всіх учасників та благодійників вдалося зібрати 48 400 гривень на підтримку наших Захисників і Захисниць."Щиро дякуємо старості та жителям Машівського старостинського округу за теплий прийом, підтримку ініціативи, допомогу в організації та смачне частування. Дякуємо кожному, хто долучився до велопробігу, зробив благодійний внесок, допомагав в організації та підтримував цей захід. Саме завдяки вам такі ініціативи стають можливими.Разом — до Перемоги", - написали на сторінці Вишнівської громади.