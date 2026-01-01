Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Волинські легкоатлети яскраво заявили про себе на чемпіонаті України. З 26 по 28 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.

Упродовж трьох днів найсильніші юні спортсмени країни змагалися за чемпіонські звання, демонструючи силу характеру, витривалість та високий рівень спортивної майстерності, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.

Представники Волинської області провели надзвичайно успішний чемпіонат, поповнивши командну скарбничку трьома золотими, однією срібною та однією бронзовою нагородами.

Впевнену перемогу у фіналі бігу на 400 метрів серед дівчат U16 здобула Анастасія Середа, яка стала чемпіонкою України з результатом 56.79.

Ще одну золоту медаль для Волині виборола Валерія Данчук, яка блискуче виступила у фіналі бігу на 800 метрів серед дівчат U16 та фінішувала з результатом 2:15.49.

Чемпіоном України у стрибках у довжину серед юнаків U16 став Владислав Холява. Його найкраща спроба на 6,67 м принесла Волині ще одну золоту нагороду та підтвердила високий рівень підготовки волинських легкоатлетів.

Срібною призеркою чемпіонату у спортивній ходьбі на 3000 метрів серед дівчат U16 стала Ульяна Плавська, яка впевнено пройшла дистанцію та показала результат 15:52.91.

Бронзову медаль у цій ж дисципліні здобула Тетяна Приходько, подолавши 3000 метрів за 15:59.98 та зробивши вагомий внесок у командний успіх Волині.

За підсумками чемпіонату збірна Волинської області посіла 6 місце у командному заліку, що стало чудовим результатом у конкуренції з найсильнішими командами країни.
Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України

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Теги: спорт, Волинь, легка атлетика, чемпіонат України
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