Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:12
Волинські легкоатлети яскраво заявили про себе на чемпіонаті України. З 26 по 28 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.
Упродовж трьох днів найсильніші юні спортсмени країни змагалися за чемпіонські звання, демонструючи силу характеру, витривалість та високий рівень спортивної майстерності, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Представники Волинської області провели надзвичайно успішний чемпіонат, поповнивши командну скарбничку трьома золотими, однією срібною та однією бронзовою нагородами.
Впевнену перемогу у фіналі бігу на 400 метрів серед дівчат U16 здобула Анастасія Середа, яка стала чемпіонкою України з результатом 56.79.
Ще одну золоту медаль для Волині виборола Валерія Данчук, яка блискуче виступила у фіналі бігу на 800 метрів серед дівчат U16 та фінішувала з результатом 2:15.49.
Чемпіоном України у стрибках у довжину серед юнаків U16 став Владислав Холява. Його найкраща спроба на 6,67 м принесла Волині ще одну золоту нагороду та підтвердила високий рівень підготовки волинських легкоатлетів.
Срібною призеркою чемпіонату у спортивній ходьбі на 3000 метрів серед дівчат U16 стала Ульяна Плавська, яка впевнено пройшла дистанцію та показала результат 15:52.91.
Бронзову медаль у цій ж дисципліні здобула Тетяна Приходько, подолавши 3000 метрів за 15:59.98 та зробивши вагомий внесок у командний успіх Волині.
За підсумками чемпіонату збірна Волинської області посіла 6 місце у командному заліку, що стало чудовим результатом у конкуренції з найсильнішими командами країни.
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Упродовж трьох днів найсильніші юні спортсмени країни змагалися за чемпіонські звання, демонструючи силу характеру, витривалість та високий рівень спортивної майстерності, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Представники Волинської області провели надзвичайно успішний чемпіонат, поповнивши командну скарбничку трьома золотими, однією срібною та однією бронзовою нагородами.
Впевнену перемогу у фіналі бігу на 400 метрів серед дівчат U16 здобула Анастасія Середа, яка стала чемпіонкою України з результатом 56.79.
Ще одну золоту медаль для Волині виборола Валерія Данчук, яка блискуче виступила у фіналі бігу на 800 метрів серед дівчат U16 та фінішувала з результатом 2:15.49.
Чемпіоном України у стрибках у довжину серед юнаків U16 став Владислав Холява. Його найкраща спроба на 6,67 м принесла Волині ще одну золоту нагороду та підтвердила високий рівень підготовки волинських легкоатлетів.
Срібною призеркою чемпіонату у спортивній ходьбі на 3000 метрів серед дівчат U16 стала Ульяна Плавська, яка впевнено пройшла дистанцію та показала результат 15:52.91.
Бронзову медаль у цій ж дисципліні здобула Тетяна Приходько, подолавши 3000 метрів за 15:59.98 та зробивши вагомий внесок у командний успіх Волині.
За підсумками чемпіонату збірна Волинської області посіла 6 місце у командному заліку, що стало чудовим результатом у конкуренції з найсильнішими командами країни.
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