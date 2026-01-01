Волинські легкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети яскраво заявили про себе на чемпіонаті України. З 26 по 28 червня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.Упродовж трьох днів найсильніші юні спортсмени країни змагалися за чемпіонські звання, демонструючи силу характеру, витривалість та високий рівень спортивної майстерності, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.Представники Волинської області провели надзвичайно успішний чемпіонат, поповнивши командну скарбничку трьома золотими, однією срібною та однією бронзовою нагородами.Впевнену перемогу у фіналі бігу на 400 метрів серед дівчат U16 здобула, яка стала чемпіонкою України з результатом 56.79.Ще одну золоту медаль для Волині виборола, яка блискуче виступила у фіналі бігу на 800 метрів серед дівчат U16 та фінішувала з результатом 2:15.49.Чемпіоном України у стрибках у довжину серед юнаків U16 ставЙого найкраща спроба на 6,67 м принесла Волині ще одну золоту нагороду та підтвердила високий рівень підготовки волинських легкоатлетів.Срібною призеркою чемпіонату у спортивній ходьбі на 3000 метрів серед дівчат U16 стала Ульяна Плавська, яка впевнено пройшла дистанцію та показала результат 15:52.91.Бронзову медаль у цій ж дисципліні здобула, подолавши 3000 метрів за 15:59.98 та зробивши вагомий внесок у командний успіх Волині.За підсумками чемпіонату збірна Волинської області посіла 6 місце у командному заліку, що стало чудовим результатом у конкуренції з найсильнішими командами країни.