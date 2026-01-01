Командира 154-ї окремої механізованої бригади знайшли мертвим: що відомо

Володимира Кононнікова знайшли мертвим. Про це повідомило оперативне командування «Південь».



За інформацією командування, у неділю, 28 червня, полковника Володимира Олександровича Кононнікова виявили без ознак життя.



Обставини смерті офіцера наразі з'ясовуються. Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, також призначено службове розслідування.



За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні висновки мають бути зроблені після завершення розслідування.



В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів, та закликали представників медіа і громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації, а також поставитися з повагою до приватності родини загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командира 154-ї окремої механізованої бригади полковниказнайшли мертвим. Про це повідомило оперативне командування «Південь».За інформацією командування, у неділю, 28 червня, полковника Володимира Олександровича Кононнікова виявили без ознак життя.Обставини смерті офіцера наразі з'ясовуються. Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, також призначено службове розслідування.За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні висновки мають бути зроблені після завершення розслідування.В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів, та закликали представників медіа і громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації, а також поставитися з повагою до приватності родини загиблого.

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