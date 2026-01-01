На Волині судили чоловіка, від якого у 15 років завагітніла дівчина: вирок Феміди





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, пишуть



Чоловік у травні 2025 року через «Телеграм» у чат-боті для знайомств почав спілкуватися із дівчиною, яка не досягла 16-річного віку. Згодом запропонував неповнолітній побачитися наживо, на що та погодилася.



Зустріч сталася неподалік одного з сіл Луцького району. В автомобілі «ВАЗ» громадянин вчинив статевий акт, що призвів до вагітності потерпілої. У подальшому вона народила дитину. Чоловік знав про вік дівчини, а акт був за взаємною згодою, без застосування насильства і погроз.



Правопорушення кваліфікували за статтею 155 КК України (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 16-річного віку). Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини.



Суд призначив чоловікові два роки позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Із нього стягнули 42 тисячі гривень за проведення судових експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця Рівненщини покарали іспитовим строком за секс із неповнолітньою, яка згодом від нього завагітніла.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, пишуть "Волинські новини" Чоловік у травні 2025 року через «Телеграм» у чат-боті для знайомств почав спілкуватися із дівчиною, яка не досягла 16-річного віку. Згодом запропонував неповнолітній побачитися наживо, на що та погодилася.Зустріч сталася неподалік одного з сіл Луцького району. В автомобілі «ВАЗ» громадянин вчинив статевий акт, що призвів до вагітності потерпілої. У подальшому вона народила дитину. Чоловік знав про вік дівчини, а акт був за взаємною згодою, без застосування насильства і погроз.Правопорушення кваліфікували за статтею 155 КК України (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 16-річного віку). Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини.Суд призначив чоловікові два роки позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Із нього стягнули 42 тисячі гривень за проведення судових експертиз.

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