29 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків.Сьогодні відзначають день народження журналістки(на фото), екс-заступника Луцького міського головита ексдепутата Волинської обласної радиПравославна церква України 29 червня відзначає Славних та всіхвальних апостолів Петра та Павла.Зичимо всього міцного здоров'я, довголіття, радості від життя.29 червня 1941 року Любешів та Ковель були захоплені німецькими військами.У цей день 1991-го почався другий візит до Луцька глави Української автокефальної православної церкви Патріарха Мстислава. Він тривав до 1 липня.29 червня 1994 року була зареєстрована газета для телеглядачів «Аверс-прес».29 червня 2004-го помер український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політичний діяч Микола Куделя.Жив у селі Буяни Луцького району. У час був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни був засланий на Колимі.Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися в місцевій пресі, київських журналах.Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).29 червня 2011 року в Луцьку біля обласної універсальної наукової бібліотеки відрили пам'ятник Олени Пчілці – української письменниці, громадської діячці, матері Лесі Українки.