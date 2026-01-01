Магнітні бурі: прогноз на 29 червня

Магнітні бурі: прогноз на 29 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

В понеділок, 29 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 – жовтий рівень.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 29 червня
Сьогодні, 01:30
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Росії визнали, що доведеться купувати бензин за кордоном
28 червня, 23:19
На Волині судили чоловіка, від якого у 15 років завагітніла дівчина: вирок Феміди
28 червня, 22:12
У районах на Волині визначили громади, де можна збирати ягоди та гриби: повний перелік
28 червня, 21:15
Медіа
відео
1/8