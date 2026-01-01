Курс валют на 29 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 червня. Долар втратив 7 коп. Євро злетів аж на 21 коп. Злотий додав 5 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,13 (+21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 (+5 коп.).
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Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,13 (+21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 (+5 коп.).
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