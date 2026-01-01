Як поливати огірки у спеку та чим підживити: поради досвідчених садіників





Як поливати огірки у спеку



Огірки — надзвичайно вологолюбні рослини. Без достатньої кількості води вони не будуть рости або дадуть дрібні, деформовані та гіркі плоди. Для них правильний полив дуже важливий.



Скільки та як часто поливати оігрки



Фахівці радять поливати огірки двічі на тиждень, використовуючи близько 5 літрів води на квадратний метр. У спекотні дні збільште частоту поливів до трьох разів на тиждень, зберігаючи той самий обсяг води.



Під час плодоношення поливайте огірки через день, збільшивши обсяг води до 8 літрів на квадратний метр.



У дуже спекотні дні поливайте огірки щодня, а в разі аномальної спеки — навіть двічі на день.



Для поливу ідеально підходить тепла вода з водопроводу, яка постояла в ємностях. Найкраще використовувати дощову або джерельну воду. Ця вода м’якша і не потребує відстоювання. Достатньо лише дати їй нагрітися на сонці перед поливом.



Важливі нюанси поливу



Не перезволожуйте ґрунт. Якщо ґрунт під огірками все ще вологий, дайте йому підсохнути. Надмірна волога може призвести до загнивання коренів і втрати врожаю.



За наявності краплинного поливу використовувати його буде оптимальним рішенням.



Завжди поливайте огірки під корінь, уникаючи потрапляння води на листя. Це допоможе запобігти сонячним опікам.



Найкраще поливати огірки рано вранці (о 6-7 ранку) або ввечері, за 2-3 години до заходу сонця. Огірки люблять теплу воду, тому рекомендується набирати воду у відра або інші ємності заздалегідь, щоб вона встигла прогрітися на сонці протягом дня.



Поливати огірки вдень не має сенсу, оскільки більша частина води випарується, не діставшись до кореневої системи. Крім того, потрапляння води на листя під прямими сонячними променями може спричинити опіки.



Використання мульчі, наприклад, кропиви, допомагає зберігати вологу в ґрунті. Існує думка, що мульчування кропивою може відлякувати слимаків.



Чим підживити огірки у спеку



Важливість кальцію для оігрків

У спекотну погоду особливо важливим, на думку фахівців, є підживлення огірків кальцієм. Нестача цього елемента може призвести до вершинної гнилі плодів, пожовтіння та засихання листя. Кальцій є ключовим елементом для росту та розвитку огірків, впливаючи на формування коренів, листя та плодів, а також запобігаючи їхньому гниттю. У період посухи кореневій системі важко засвоювати кальцій з ґрунту, тому рекомендується використовувати обприскування по листу.



Ефективні способи внесення кальцію



Для початкових етапів розвитку огірків, коли необхідно стимулювати активний ріст стебел та листя, чудово підходить кальцієва селітра. 10 грамів цього добрива слід розвести у 10 літрах води та обприскувати рослини по листу. На початковій стадії розвитку цю процедуру можна повторювати кожні 10 днів, починаючи з появи перших справжніх листків.



Щоб отримати легкозасвоюваний кальцій, можна використати деревний попіл, погашений кислотою. Для цього візьміть склянку деревного попелу, залийте літром гарячої води та додайте півсклянки оцту. Після того, як реакція завершиться, розведіть отриманий розчин водою до 10 літрів. Отриманим розчином поливайте огірки з розрахунку 1 літр під кожен кущ.



Особливо рекомендується використовувати Хелатин Кальцій для огірків, оскільки він ефективно запобігає опаданню бутонів і зав’язі, усуває хлороз і ламкість листя. Розведіть 50 мл Хелатину Кальцію у 10 літрах води та проведіть 2-3 обприскування по листу, обов’язково на зволожений ґрунт. Найкраще проводити таку обробку ввечері. Цей розчин також буде корисним для перців та баклажанів.



Чому огірки цвітуть, але не зав’язуються



Якщо ваші огірки пишно цвітуть, але зав’язі не утворюються, причина може полягати в особливостях сорту та методах формування куща.



У сортових огірків (як-от Фенікс) на центральному стеблі часто з’являються переважно чоловічі квітки, так звані пустоцвіти, які не дають плодів. Щоб стимулювати утворення жіночих квіток із майбутніми огірками, необхідно прищипнути верхівку центрального стебла над шостим листком. Цей прийом сприяє активному росту бічних пагонів, на яких вже з’являються жіночі квітки.



Натомість, у партенокарпічних огірків кожна квітка вже є зав’яззю. Формування куща цих сортів простіше: рекомендується «осліпити» перші чотири вузли, тобто видалити листя та суцвіття, щоб дати основному стеблу швидше піти в ріст.



Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити своїм огіркам оптимальні умови для росту та розвитку навіть у найспекотніші літні дні, отримавши рясний та якісний урожай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Липень — найспекотніший місяць літа. У таких умовах надзвичайно важливо забезпечити огіркам належний догляд, щоб вони добре росли, розвивалися, плодоносили і залишалися здоровими. Як доглядати за огірками у спеку, розповіла досвідчена садівниця, передає ТСН Огірки — надзвичайно вологолюбні рослини. Без достатньої кількості води вони не будуть рости або дадуть дрібні, деформовані та гіркі плоди. Для них правильний полив дуже важливий.Фахівці радять поливати огірки двічі на тиждень, використовуючи близько 5 літрів води на квадратний метр. У спекотні дні збільште частоту поливів до трьох разів на тиждень, зберігаючи той самий обсяг води.Під час плодоношення поливайте огірки через день, збільшивши обсяг води до 8 літрів на квадратний метр.У дуже спекотні дні поливайте огірки щодня, а в разі аномальної спеки — навіть двічі на день.Для поливу ідеально підходить тепла вода з водопроводу, яка постояла в ємностях. Найкраще використовувати дощову або джерельну воду. Ця вода м’якша і не потребує відстоювання. Достатньо лише дати їй нагрітися на сонці перед поливом.Не перезволожуйте ґрунт. Якщо ґрунт під огірками все ще вологий, дайте йому підсохнути. Надмірна волога може призвести до загнивання коренів і втрати врожаю.За наявності краплинного поливу використовувати його буде оптимальним рішенням.Завжди поливайте огірки під корінь, уникаючи потрапляння води на листя. Це допоможе запобігти сонячним опікам.Найкраще поливати огірки рано вранці (о 6-7 ранку) або ввечері, за 2-3 години до заходу сонця. Огірки люблять теплу воду, тому рекомендується набирати воду у відра або інші ємності заздалегідь, щоб вона встигла прогрітися на сонці протягом дня.Поливати огірки вдень не має сенсу, оскільки більша частина води випарується, не діставшись до кореневої системи. Крім того, потрапляння води на листя під прямими сонячними променями може спричинити опіки.Використання мульчі, наприклад, кропиви, допомагає зберігати вологу в ґрунті. Існує думка, що мульчування кропивою може відлякувати слимаків.Важливість кальцію для оігрківУ спекотну погоду особливо важливим, на думку фахівців, є підживлення огірків кальцієм. Нестача цього елемента може призвести до вершинної гнилі плодів, пожовтіння та засихання листя. Кальцій є ключовим елементом для росту та розвитку огірків, впливаючи на формування коренів, листя та плодів, а також запобігаючи їхньому гниттю. У період посухи кореневій системі важко засвоювати кальцій з ґрунту, тому рекомендується використовувати обприскування по листу.Для початкових етапів розвитку огірків, коли необхідно стимулювати активний ріст стебел та листя, чудово підходить кальцієва селітра. 10 грамів цього добрива слід розвести у 10 літрах води та обприскувати рослини по листу. На початковій стадії розвитку цю процедуру можна повторювати кожні 10 днів, починаючи з появи перших справжніх листків.Щоб отримати легкозасвоюваний кальцій, можна використати деревний попіл, погашений кислотою. Для цього візьміть склянку деревного попелу, залийте літром гарячої води та додайте півсклянки оцту. Після того, як реакція завершиться, розведіть отриманий розчин водою до 10 літрів. Отриманим розчином поливайте огірки з розрахунку 1 літр під кожен кущ.Особливо рекомендується використовувати Хелатин Кальцій для огірків, оскільки він ефективно запобігає опаданню бутонів і зав’язі, усуває хлороз і ламкість листя. Розведіть 50 мл Хелатину Кальцію у 10 літрах води та проведіть 2-3 обприскування по листу, обов’язково на зволожений ґрунт. Найкраще проводити таку обробку ввечері. Цей розчин також буде корисним для перців та баклажанів.Якщо ваші огірки пишно цвітуть, але зав’язі не утворюються, причина може полягати в особливостях сорту та методах формування куща.У сортових огірків (як-от Фенікс) на центральному стеблі часто з’являються переважно чоловічі квітки, так звані пустоцвіти, які не дають плодів. Щоб стимулювати утворення жіночих квіток із майбутніми огірками, необхідно прищипнути верхівку центрального стебла над шостим листком. Цей прийом сприяє активному росту бічних пагонів, на яких вже з’являються жіночі квітки.Натомість, у партенокарпічних огірків кожна квітка вже є зав’яззю. Формування куща цих сортів простіше: рекомендується «осліпити» перші чотири вузли, тобто видалити листя та суцвіття, щоб дати основному стеблу швидше піти в ріст.Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити своїм огіркам оптимальні умови для росту та розвитку навіть у найспекотніші літні дні, отримавши рясний та якісний урожай.

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