Ветеран із Луцька Тарас Сасовський став героєм всеукраїнського фотопроєкту про тих, хто змінює країну

Волинянин Тарас, керівник комунальної установи “Хаб Ветеран” у Луцьку, став героєм фотопроєкту.Фотопроєкт “Ветерани та ветеранки на публічній службі” — це історії людей, які після захисту України на фронті продовжили служити державі в цивільному житті.Мета проєкту — показати ветеранів і ветеранок не лише через призму військового досвіду, а як професіоналів, управлінців, керівників, експертів та агентів змін.Фотопроєкт створено Міністерством ветеранів України за ініціативи Премʼєр-міністерки України. Він об’єднує 16 історій ветеранів і ветеранок, які пройшли бойовий шлях і сьогодні використовують свій досвід, знання та лідерські якості там, де сьогодні формуються рішення для країни: у державних органах, органах місцевого самоврядування, сфері критичної інфраструктури, ветеранської політики, безпеки, соціального захисту та розвитку громад.Для керівника луцького “Хаб Ветеран” Тараса Сасовського рішення піти на фронт добровольцем було безальтернативним — він не бачив іншого варіанту дій, окрім захисту країни. У складі 100-ї окремої бригади ТрО він служив на різних посадах — від гранатометника до стрільця-оператора.15 травня 2023 року під час боїв поблизу Бахмута внаслідок мінометного обстрілу Тарас отримав важке поранення, що призвело до втрати обох ніг. Проте вже за три місяці завдяки волі та наполегливості він зробив свої перші кроки на протезах.Шлях у публічне управління розпочався з посади радника міського голови з питань ветеранів. Коли у громаді було створено комунальну установу «Хаб Ветеран», Тарас прийняв пропозицію її очолити. Ключовим моментом у цьому виборі стало усвідомлення бюрократичних перепон, з якими ветерани стикаються під час повернення.Головною метою Тараса сьогодні є підтримка та поглиблення ветеранської політики на рівні громади. Під його керівництвом «Хаб Ветеран» не лише допомагає з юридичними питаннями та документами, а й організовує активну реабілітацію — від риболовлі до сплавів на каяках.У нинішній роботі Тарасові допомагають риси, загартовані бойовим досвідом: гостре відчуття команди та вміння оцінювати сильні сторони кожного працівника для досягнення максимальної ефективності.Герої фотопроєкту “Ветерани та ветеранки на публічній службі” працюють у різних куточках України та на різних рівнях управління. Вони формують державну політику, розвивають ветеранські сервіси, забезпечують роботу енергетичної системи, керують громадами, працюють над безпекою та стійкістю регіонів, створюють нові можливості для ветеранів і ветеранок.Серед героїв фотопроєкту —, заступниця Міністра у справах ветеранів України;, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;, заступник голови Київської обласної державної адміністрації;, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації;, виконавчий директор Українського ветеранського фонду, Герой України;, заступник міського голови — начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківської міської ради;, керівник комунальної установи “Хаб Ветеран” у Луцьку;, керівник Київського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Київської обласної державної адміністрації;, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;, директор КНП “Ветеранський простір” Чернігівської міської ради;, керівник комунікацій у Міністерстві освіти і науки України;, начальник Управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради;, голова Рукшинської громади Чернівецької області;, начальник підстанції 330 кВ “Південна”;, начальник відділу аналітики закупівель НЕК “Укренерго”;, директорка КЗ “Ветеранський Простір” Хмельницької міської ради.Особливої глибини виставці додає те, що автором світлин став також ветеран — фотограф Григорій Веприк.Цей проєкт є нагадуванням про те, що повернення до цивільного життя не означає завершення служіння країні. Для багатьох ветеранів і ветеранок воно продовжується в новій ролі — через роботу на благо громад, інституцій і всієї України.