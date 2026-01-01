На Волині продають старий магазин лісгоспу: яка ціна





Оголошення про малу приватизацію на сайті prozorro.sale опублікувало Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській і Волинській областях, пишуть



Як лот виставлено магазин загальною площею 74,8 кв. м та котлопункт загальною площею 57,4 кв. м, що на території Комплексу будівель і споруд №5 Колківської громади Луцького району Волинської області.



Магазин – це одноповерхова будівля 1977 року. Фундамент – бетонний, стіни – силікатна цегла, перекриття – металоконструкція, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – бетонна.



Котлопункт – одноповерхова будівля з прибудовою 1977 року. Фундамент – бутобетон, стіни – дерев’яний брус, перекриття – дерево, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – дошки.



Інженерні комунікації в будівлях відсутні.



Стартова ціна продажу – 214 252 грн.



Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці з кадастровим номером – 0723683500:06:005:0031, площею 73,4835 га. Ця земельна ділянка перебуває в державній власності. На земельній ділянці також розташовані інші об’єкти нерухомого майна приватної та державної форми власності. Земля не є предметом купівлі-продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колківській громаді, на території Комплексу будівель і споруд №5, продають одноповерхову будівлю магазину та котлопункт біля нього. Нерухомість нині перебуває на балансі державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».Оголошення про малу приватизацію на сайті prozorro.sale опублікувало Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській і Волинській областях, пишуть "Волинські новини" Як лот виставлено магазин загальною площею 74,8 кв. м та котлопункт загальною площею 57,4 кв. м, що на території Комплексу будівель і споруд №5 Колківської громади Луцького району Волинської області.Магазин – це одноповерхова будівля 1977 року. Фундамент – бетонний, стіни – силікатна цегла, перекриття – металоконструкція, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – бетонна.Котлопункт – одноповерхова будівля з прибудовою 1977 року. Фундамент – бутобетон, стіни – дерев’яний брус, перекриття – дерево, покрівля – азбестоцементні листи, підлога – дошки.Інженерні комунікації в будівлях відсутні.Стартова ціна продажу – 214 252 грн.Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці з кадастровим номером – 0723683500:06:005:0031, площею 73,4835 га. Ця земельна ділянка перебуває в державній власності. На земельній ділянці також розташовані інші об’єкти нерухомого майна приватної та державної форми власності. Земля не є предметом купівлі-продажу.

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