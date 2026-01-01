Волинського журналіста та військового Володимира Данилюка президент нагородив орденом
Сьогодні, 09:15
Президент України відзначив секретаря НСЖУ, головного редактора «Волинської газети» Володимира Данилюка орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
"Особливо символічно, що цю державну нагороду Указом із нагоди Дня Конституції України отримує наш колега, який вранці 24 лютого 2022 року, у свої 55 років, добровільно вступив до лав Збройних Сил України", - йдеться у дописі.
До цього — журналіст із кінця 1980-х років, а з 2005 року — головний редактор «Волинської газети», багаторічний секретар Національної спілки журналістів України.
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Після початку повномасштабного вторгнення він пройшов шлях від заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 53-го окремого батальйону Сил територіальної оборони — оборона українсько-білоруського кордону, бойові завдання на Бахмутському та Куп'янському напрямках — до підполковника Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Цього року був демобілізований після досягнення граничного віку військової служби.
За роки служби він був нагороджений медаллю Президента України «За оборону України», відзнаками Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест» та «Срібний хрест» ОК «Захід». За журналістську працю мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня та звання «Заслужений журналіст України».
Навіть під час військової служби Володимир Олексійович залишався активним секретарем НСЖУ. Він допомагав колегам знаходити рішення щодо мобілізації та бронювання журналістів, ділився власним досвідом поєднання військової служби і журналістики та сприяв взаєморозумінню між медійною спільнотою й Силами оборони.
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Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
"Особливо символічно, що цю державну нагороду Указом із нагоди Дня Конституції України отримує наш колега, який вранці 24 лютого 2022 року, у свої 55 років, добровільно вступив до лав Збройних Сил України", - йдеться у дописі.
До цього — журналіст із кінця 1980-х років, а з 2005 року — головний редактор «Волинської газети», багаторічний секретар Національної спілки журналістів України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ветеран із Луцька Тарас Сасовський став героєм всеукраїнського фотопроєкту про тих, хто змінює країну
Після початку повномасштабного вторгнення він пройшов шлях від заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 53-го окремого батальйону Сил територіальної оборони — оборона українсько-білоруського кордону, бойові завдання на Бахмутському та Куп'янському напрямках — до підполковника Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Цього року був демобілізований після досягнення граничного віку військової служби.
За роки служби він був нагороджений медаллю Президента України «За оборону України», відзнаками Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест» та «Срібний хрест» ОК «Захід». За журналістську працю мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня та звання «Заслужений журналіст України».
Навіть під час військової служби Володимир Олексійович залишався активним секретарем НСЖУ. Він допомагав колегам знаходити рішення щодо мобілізації та бронювання журналістів, ділився власним досвідом поєднання військової служби і журналістики та сприяв взаєморозумінню між медійною спільнотою й Силами оборони.
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Коментарі 1
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Бахмут і Купянськ бачив він тільки в інтернеті а нагород більше ніж в тих хто з окопів не виходив, тих хто повернувся з пораненнями і хто не повернувся.