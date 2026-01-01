Смертельна ДТП на Волині: усі подробиці автотрощі з легковиком та мікроавтобусом. ВІДЕО

Смертельна ДТП на Волині: усі подробиці автотрощі з легковиком та мікроавтобусом. ВІДЕО
У аварії, яка трапилася 28 червня поблизу села Вишнів Ковельського району, травмувалися четверо людей. Один чоловік від отриманих травм помер.

На автодорозі відбулося зіткнення мікроавтобуса та автомобіля. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На місці події працювали кілька бригад швидкої допомоги, правоохоронці та ДСНС.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили двох заблокованих людей та передали їх медикам.



Як розповіли "Волинським Новинам" у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу пʼятьом учасникам аварії.

У 36-річного чоловіка діагностували тупу травму живота. Доставили у лікувальний заклад. У 11-річного хлопчика виявили закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

У двох жінок медики діагностували політравму. Усі доставлені у медичні заклади.

На жаль, у одного чоловіка медики констатували біологічну смерть.

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Теги: дтп, Волинь
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