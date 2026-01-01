Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026





Формати різні — від денного релаксу в парку до повноцінного відпочинку за містом із басейнами, терасами та вечірнім підсвічуванням. Журналісти ВСН



«Ротонда» (Центральний парк)

Однією з найпопулярніших міських локацій залишається відпочинковий комплекс у Центральному парку імені Лесі Українки на вулиці Глушець, 22-А. Це варіант для тих, хто хоче провести день біля води, не виїжджаючи з міста.



У будні вхід коштує 500 грн для дорослих і 400 грн для дітей, у вихідні — 600 грн і 400 грн відповідно. Діти до 5 років можуть відвідувати басейн безплатно. Комплекс працює у форматі відпочинкової зони з басейном, шезлонгами та лаунж-простором.



Графік роботи: 10:00–20:00.





«Вікторія SPA Relax» (Коршовець)

SPA-комплекс «Віка SPA Relax» розташований у селі Коршовець, приблизно за 10–12 кілометрів від Луцька. Заклад працює у форматі спокійного відпочинку з басейном, зонами релаксу та SPA-послугами.



Відвідування у будні коштує 700 грн для дорослих і 350 грн для дітей. У вихідні - ціни підвищуються до 900 грн для дорослих і 450 грн для дітей. Окремо діє формат вечірніх годин — вартість перебування залежить від часу та становить від 200 до 600 грн.



Комплекс орієнтований на тихий відпочинок, без активних розваг: основний акцент зроблений на релакс-зонах і SPA-процедурах.





Makis (Струмівка)

Заміський комплекс у селі Струмівка на вул. Рівненській, 184 пропонує більш сімейний формат відпочинку. Вхід коштує від 850 грн у будні та до 950 грн у вихідні. Для дітей до 5 років — безплатно, від 5 до 10 років діє знижка 50%.



На території є два басейни, дитячий майданчик, альтанки, лаунж-зони та зелена територія.



Графік роботи: 10:00–22:00.





Zagorod (Гірка Полонка)

Комплекс розташований за 11 км від Луцька, у селі Гірка Полонка, вул. Луцька, 16. Тут працюють два відкриті басейни, зони відпочинку з шезлонгами, тераса, альтанки, дитячий майданчик і бані.



Ціни залежать від дня: у будні — від 600 грн дорослий і 300 грн дитячий квиток, у вихідні — від 700 грн і 350 грн відповідно. Діти до 5 років можуть відпочивати безплатно.



Графік роботи: 11:00–00:00.





Maximus (Луцьк)

Фітнес-комплекс із басейном на вул. Електроапаратній, 4 працює у спортивно-оздоровчому форматі. Вартість відвідування для дорослих становить орієнтовно 700–800 грн, для дітей — близько 400 грн. Також є вечірні абонементи від 500 грн для дорослих і від 300 грн для дітей.



На території працюють ресторан і бар, доступні додаткові сервіси. Відвідування дозволене дорослим і дітям від 11 років.



Графік роботи: 10:00–20:00.





«Акварель» (Луцьк)

Басейн на проспекті Відродження, 50 працює у форматі абонементів — на 1, 8 або 12 занять. Вартість для дорослих (14+) становить 180, 1100 та 1300 грн. Для дітей до 14 років — 130 та 900 грн.



Також доступні індивідуальні заняття з тренером або інструктором — від 500 до 3000 грн.



Gosti (Брище)

Комплекс у селі Брище, за 12–15 км від Луцька, пропонує формат заміського відпочинку з шале. Вхід із шезлонгом коштує від 1000 грн, у цю суму входить рушник і камера схову. Оренда шале — близько 2500 грн (до 2 дорослих і 2 дітей).



Для дітей до 5 років відпочинок безплатний, 6–12 років — 500 грн.



Графік роботи: 12:00–22:00.

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