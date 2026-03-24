На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла
Сьогодні, 10:43
Через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Відповідні заходи вживаються на виконання вимог змін до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», та через прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року.
У компанії повідомили про такі графіки погодинного відключення світла:
підчерга 1.2:
16:00-19:00
підчерга 2.1:
16:00-19:00
підчерга 4.1:
19:00-22:00
підчерга 4.2:
19:00-22:00
Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Також на території Волинської області прогнозується застосування обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 22:00.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Відповідні заходи вживаються на виконання вимог змін до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», та через прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року.
У компанії повідомили про такі графіки погодинного відключення світла:
підчерга 1.2:
16:00-19:00
підчерга 2.1:
16:00-19:00
підчерга 4.1:
19:00-22:00
підчерга 4.2:
19:00-22:00
Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Також на території Волинської області прогнозується застосування обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 22:00.
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На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла
Сьогодні, 10:43