На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла

Через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».Відповідні заходи вживаються на виконання вимог змін до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», та через прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року.У компанії повідомили про такі графіки погодинного відключення світла:16:00-19:0016:00-19:0019:00-22:0019:00-22:00Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.Також на території Волинської області прогнозується застосування обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 22:00.