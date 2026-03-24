На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла

На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла
Через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Відповідні заходи вживаються на виконання вимог змін до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», та через прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року.

У компанії повідомили про такі графіки погодинного відключення світла:

підчерга 1.2:

16:00-19:00

підчерга 2.1:

16:00-19:00

підчерга 4.1:

19:00-22:00

підчерга 4.2:

19:00-22:00

Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.


На Волині знову вводять графіки відключень електроенергії: де не буде світла


Також на території Волинської області прогнозується застосування обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 16:00 до 22:00.


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Теги: світло, графіки, спека, вимкнення світла
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