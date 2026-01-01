Обійдуться у кругленьку суму: на Світязі стартував сезон ягід та грибів

Обійдуться у кругленьку суму: на Світязі стартував сезон ягід та грибів
У селі Світязь уже з’явилися у продажу перші лісові ягоди та гриби. Водночас ціни на деякі сезонні смаколики цього року виявилися доволі високими.

Наразі вартість продукції така:

  • лохина — 700 грн за кілограм;

  • чорниця — 250 грн за літрову банку;

  • лисички — 250 грн за літрову банку.

    • Місцеві продавці пояснюють, що чорниці цього сезону буде значно менше. Причиною називають сильні морози взимку, через які вимерзла велика кількість кущів. Саме це, ймовірно, й вплинуло на високу вартість ягід

    Нагадаємо, у чотирьох районах Волині визначили, в яких громадах можна ходити у ліс по гриби та ягоди, а в яких це заборонено.

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    Теги: продукти, ринок, ціна
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