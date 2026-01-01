Обійдуться у кругленьку суму: на Світязі стартував сезон ягід та грибів
Сьогодні, 11:49
У селі Світязь уже з’явилися у продажу перші лісові ягоди та гриби. Водночас ціни на деякі сезонні смаколики цього року виявилися доволі високими.
Наразі вартість продукції така:
лохина — 700 грн за кілограм;
чорниця — 250 грн за літрову банку;
лисички — 250 грн за літрову банку.
Місцеві продавці пояснюють, що чорниці цього сезону буде значно менше. Причиною називають сильні морози взимку, через які вимерзла велика кількість кущів. Саме це, ймовірно, й вплинуло на високу вартість ягід
Нагадаємо, у чотирьох районах Волині визначили, в яких громадах можна ходити у ліс по гриби та ягоди, а в яких це заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Наразі вартість продукції така:
Місцеві продавці пояснюють, що чорниці цього сезону буде значно менше. Причиною називають сильні морози взимку, через які вимерзла велика кількість кущів. Саме це, ймовірно, й вплинуло на високу вартість ягід
Нагадаємо, у чотирьох районах Волині визначили, в яких громадах можна ходити у ліс по гриби та ягоди, а в яких це заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Обійдуться у кругленьку суму: на Світязі стартував сезон ягід та грибів
Сьогодні, 11:49