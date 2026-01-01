На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Відпочивальники в районі села Мельники, біля озера Пісочне (Шацькі озера, поблизу Світязя), останніми днями фіксують у небі пасажирські літаки.
Відео з польотами надіслали редакторам телеграм-каналу ВолиньПост.
На перший погляд це може дивувати, адже повітряний простір України залишається повністю закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення росії. (Головне фото - ілюстрація, створена штучним інтелектом)
Шацькі озера розташовані дуже близько до кордону з Польщею та Білоруссю. Через це візуально з берега Світязя та Пісочного можна спостерігати повітряний рух у сусідніх країнах.
Насправді літаки летять не над Україною, а:
над повітряним простором Польщі
частково над Білоруссю (залежно від маршруту)
у міжнародних коридорах, що проходять поруч із кордоном
За даними сервісів відстеження польотів на кшталт Flightradar24, у цьому регіоні найчастіше фіксуються:
рейси з Туреччини та Греції
частина маршрутів до країн Балтії
окремі міжнародні транзитні рейси через східну Європу
Після закриття українського неба для цивільної авіації:
авіакомпанії перебудували маршрути
частина рейсів пішла ближче до кордонів України
зросло навантаження на повітряні коридори Польщі та Білорусі
рейси між Європою, Туреччиною стали довшими та складнішими
Літаки, які бачать відпочивальники біля Світязя, не порушують повітряний простір України. Це міжнародні рейси, що проходять у сусідніх країнах, але через близькість кордону добре помітні з українського боку.
Саме тому у Шацькому національному природному парку сьогодні можна спостерігати активний авіатрафік, навіть попри закрите українське небо.
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Відео з польотами надіслали редакторам телеграм-каналу ВолиньПост.
На перший погляд це може дивувати, адже повітряний простір України залишається повністю закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення росії. (Головне фото - ілюстрація, створена штучним інтелектом)
Чому літаки видно над Шацькими озерами
Шацькі озера розташовані дуже близько до кордону з Польщею та Білоруссю. Через це візуально з берега Світязя та Пісочного можна спостерігати повітряний рух у сусідніх країнах.
Насправді літаки летять не над Україною, а:
Які рейси можуть бути у небі
За даними сервісів відстеження польотів на кшталт Flightradar24, у цьому регіоні найчастіше фіксуються:
Чому маршрути проходять саме тут
Після закриття українського неба для цивільної авіації:
Літаки, які бачать відпочивальники біля Світязя, не порушують повітряний простір України. Це міжнародні рейси, що проходять у сусідніх країнах, але через близькість кордону добре помітні з українського боку.
Саме тому у Шацькому національному природному парку сьогодні можна спостерігати активний авіатрафік, навіть попри закрите українське небо.
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На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
Сьогодні, 11:53