На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО

На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
Відпочивальники в районі села Мельники, біля озера Пісочне (Шацькі озера, поблизу Світязя), останніми днями фіксують у небі пасажирські літаки.

Відео з польотами надіслали редакторам телеграм-каналу ВолиньПост.

На перший погляд це може дивувати, адже повітряний простір України залишається повністю закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення росії. (Головне фото - ілюстрація, створена штучним інтелектом)

Чому літаки видно над Шацькими озерами


Шацькі озера розташовані дуже близько до кордону з Польщею та Білоруссю. Через це візуально з берега Світязя та Пісочного можна спостерігати повітряний рух у сусідніх країнах.


Насправді літаки летять не над Україною, а:

  • над повітряним простором Польщі

  • частково над Білоруссю (залежно від маршруту)

  • у міжнародних коридорах, що проходять поруч із кордоном

    • Які рейси можуть бути у небі


    За даними сервісів відстеження польотів на кшталт Flightradar24, у цьому регіоні найчастіше фіксуються:

  • рейси з Туреччини та Греції

  • частина маршрутів до країн Балтії

  • окремі міжнародні транзитні рейси через східну Європу

    • Чому маршрути проходять саме тут


    Після закриття українського неба для цивільної авіації:

  • авіакомпанії перебудували маршрути

  • частина рейсів пішла ближче до кордонів України

  • зросло навантаження на повітряні коридори Польщі та Білорусі

  • рейси між Європою, Туреччиною стали довшими та складнішими

    • Літаки, які бачать відпочивальники біля Світязя, не порушують повітряний простір України. Це міжнародні рейси, що проходять у сусідніх країнах, але через близькість кордону добре помітні з українського боку.

    Саме тому у Шацькому національному природному парку сьогодні можна спостерігати активний авіатрафік, навіть попри закрите українське небо.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Світязь, сезон
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
    Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
    Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Майору з Ковеля Віталію Тимофєєву посмертно присвоєно звання Героя України
    Сьогодні, 12:45
    Путін заявив про відмову від переговорів на умовах України: як це пояснив
    Сьогодні, 12:20
    На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
    Сьогодні, 11:53
    Обійдуться у кругленьку суму: на Світязі стартував сезон ягід та грибів
    Сьогодні, 11:49
    За всі роки спостережень: у Луцьку 28 червня – абсолютний максимум температур
    Сьогодні, 11:02
    Медіа
    відео
    1/8