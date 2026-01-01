Путін заявив про відмову від переговорів на умовах України: як це пояснив





Про це повідомляє Володимира Путіна в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.



Коментуючи чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише чотирма окупованими областями (Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською), російський очільник категорично відкинув такий сценарій.



Він заявив, що подібний крок став би для української армії виключно "порятунком" в умовах, які він назвав "нехваткою особового складу".



За словами спікера, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не має наміру вести переговори на умовах України, попри інтенсивні та дедалі частіші удари українських сил по стратегічних об'єктах углибині російської території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявув інтерв'ю російському пропагандистуКоментуючи чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише чотирма окупованими областями (Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською), російський очільник категорично відкинув такий сценарій.Він заявив, що подібний крок став би для української армії виключно "порятунком" в умовах, які він назвав "нехваткою особового складу".За словами спікера, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону.

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