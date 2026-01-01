Трагічна звістка: у Луцьк «на щиті» повертаються троє захисників

Трагічна звістка: у Луцьк «на щиті» повертаються троє захисників
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повертаються троє військовослужбовців-лучан: Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

▪️ Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 р.н.) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.

▪️ Максим Ігорович Мачула (03.02.1997 р.н.) загинув 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

▪️ Олег Валерійович Чернюк (16.02.2001 р.н.) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.

У міській раді висловили щирі співчуття родинам загиблих воїнів, розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі.

Вічна пам’ять і шана Героям України.

Про дату та час прощання з військовослужбовцями повідомлять додатково.

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