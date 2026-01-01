Трагічна звістка: у Луцьк «на щиті» повертаються троє захисників
Сьогодні, 13:16
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повертаються троє військовослужбовців-лучан: Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
▪️ Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 р.н.) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
▪️ Максим Ігорович Мачула (03.02.1997 р.н.) загинув 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
▪️ Олег Валерійович Чернюк (16.02.2001 р.н.) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
У міській раді висловили щирі співчуття родинам загиблих воїнів, розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі.
Вічна пам’ять і шана Героям України.
Про дату та час прощання з військовослужбовцями повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
▪️ Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 р.н.) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
▪️ Максим Ігорович Мачула (03.02.1997 р.н.) загинув 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.
▪️ Олег Валерійович Чернюк (16.02.2001 р.н.) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
У міській раді висловили щирі співчуття родинам загиблих воїнів, розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі.
Вічна пам’ять і шана Героям України.
Про дату та час прощання з військовослужбовцями повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли на Волині спаде спека: синоптики назвали дату
Сьогодні, 13:25
Трагічна звістка: у Луцьк «на щиті» повертаються троє захисників
Сьогодні, 13:16
На Світязі масово помічають пасажирські літаки: що коїться в небі біля кордону? ВІДЕО
Сьогодні, 11:53