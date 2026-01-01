Коли на Волині спаде спека: синоптики назвали дату

Коли спаде спека

29 та 30 червня у більшості областей очікується сильна спека. Особливо «гаряче» буде на заході України і на Волині зокрема, де стовпчики термометрів показуватимуть від +34 до +37 градусів.Початок липня буде так само спекотним, хіба що на 1-2 градуси денні максимуми будуть нижчими.Про це йдеться у прогнозі погоди Українського гідрометцентру.Перший відчутний подих відносної прохолоди, це якщо дивитись на фоні теперішньої спеки, українці відчують з 2 липня. Спочатку зниження температури прогнозують у західних областях. Температура обвалиться в середньому на десять градусів. З теперішніх +37 прогнозують +27 градусів. Подекуди накрапатиме дощ. На решті території країни поки ще зберігатимуться високі +31… +33°C., які принесуть довгоочікуване полегшення після виснажливої спеки. До цього часу синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці і дотримуватися легкої дієти.3 і 4 липня ще стане прохолодніше і вдень у більшості областей прогнозують від +19 до +22°C. Лише на сході України ще збережуться високі значення до +30°C.Нижче на прогностичній карті можна побачити зміну температури. Це прогноз на 4 липня.