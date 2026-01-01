Коли на Волині спаде спека: синоптики назвали дату
Сьогодні, 13:25
29 та 30 червня у більшості областей очікується сильна спека. Особливо «гаряче» буде на заході України і на Волині зокрема, де стовпчики термометрів показуватимуть від +34 до +37 градусів.
Початок липня буде так само спекотним, хіба що на 1-2 градуси денні максимуми будуть нижчими.
Про це йдеться у прогнозі погоди Українського гідрометцентру.
Перший відчутний подих відносної прохолоди, це якщо дивитись на фоні теперішньої спеки, українці відчують з 2 липня. Спочатку зниження температури прогнозують у західних областях. Температура обвалиться в середньому на десять градусів (не різко, а знижуватиметься упродовж 1 і 2 числа). З теперішніх +37 прогнозують +27 градусів. Подекуди накрапатиме дощ. На решті території країни поки ще зберігатимуться високі +31… +33°C.
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Разом із потужним атмосферним фронтом в Україну прийдуть рясні дощі та грози, які принесуть довгоочікуване полегшення після виснажливої спеки. До цього часу синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці і дотримуватися легкої дієти.
3 і 4 липня ще стане прохолодніше і вдень у більшості областей прогнозують від +19 до +22°C. Лише на сході України ще збережуться високі значення до +30°C.
Нижче на прогностичній карті можна побачити зміну температури. Це прогноз на 4 липня.
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Початок липня буде так само спекотним, хіба що на 1-2 градуси денні максимуми будуть нижчими.
Про це йдеться у прогнозі погоди Українського гідрометцентру.
Коли спаде спека
Перший відчутний подих відносної прохолоди, це якщо дивитись на фоні теперішньої спеки, українці відчують з 2 липня. Спочатку зниження температури прогнозують у західних областях. Температура обвалиться в середньому на десять градусів (не різко, а знижуватиметься упродовж 1 і 2 числа). З теперішніх +37 прогнозують +27 градусів. Подекуди накрапатиме дощ. На решті території країни поки ще зберігатимуться високі +31… +33°C.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026
Разом із потужним атмосферним фронтом в Україну прийдуть рясні дощі та грози, які принесуть довгоочікуване полегшення після виснажливої спеки. До цього часу синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці і дотримуватися легкої дієти.
3 і 4 липня ще стане прохолодніше і вдень у більшості областей прогнозують від +19 до +22°C. Лише на сході України ще збережуться високі значення до +30°C.
Нижче на прогностичній карті можна побачити зміну температури. Це прогноз на 4 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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