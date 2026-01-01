Майору з Ковеля Віталію Тимофєєву посмертно присвоєно звання Героя України

Віталію Тимофєєву, посмертно присвоєно найвищу державну нагороду — звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Відповідний Указ №517/2026 підписав Президент України. Відзнаку присвоєно за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.



За офіційним документом — це державна нагорода. Але за цими рядками стоїть історія людини, яка була не лише воїном, а й наставником і тренером. Віталій Тимофєєв — Заслужений тренер України з кікбоксингу WAKO, відомий у громаді як сильний лідер і командир, якому довіряли побратими.



Він проходив службу під час АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади, а з початком повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022 року знову став до строю добровольцем. Очолив роту вогневої підтримки Ковельського батальйону (згодом — 100-та ОМБр).



Його побратими відзначають: він завжди ставив життя та безпеку особового складу вище за все, а його авторитет тримався на довірі, а не наказах.



Життя Віталія Тимофєєва обірвалося 21 квітня 2024 року поблизу Очеретиного на Донеччині.



У квітні 2026 року у Луцьку відбулися масштабні змагання з кікбоксингу WAKO. Цьогорічний турнір мав і символічне значення – його присвятили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельському захиснику, майору, посмертно присвоєно найвищу державну нагороду — звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».Про це повідомив Ковельський міський головаВідповідний Указ №517/2026 підписав Президент України. Відзнаку присвоєно за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.За офіційним документом — це державна нагорода. Але за цими рядками стоїть історія людини, яка була не лише воїном, а й наставником і тренером. Віталій Тимофєєв — Заслужений тренер України з кікбоксингу WAKO, відомий у громаді як сильний лідер і командир, якому довіряли побратими.Він проходив службу під час АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади, а з початком повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022 року знову став до строю добровольцем. Очолив роту вогневої підтримки Ковельського батальйону (згодом — 100-та ОМБр).Його побратими відзначають: він завжди ставив життя та безпеку особового складу вище за все, а його авторитет тримався на довірі, а не наказах.Життя Віталія Тимофєєва обірвалося 21 квітня 2024 року поблизу Очеретиного на Донеччині.У квітні 2026 року у Луцьку відбулися масштабні змагання з кікбоксингу WAKO. Цьогорічний турнір мав і символічне значення – його присвятили пам’яті загиблого воїна та спортсмена Віталія Тимофєєва , який раніше організовував подібні змагання у Луцьку.

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