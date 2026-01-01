За $4 тисячі обіцяв зняти з розшуку і знайти бронювання: в Луцьку судили працівника ТЦК





Зазначимо, корупційні схеми всередині територіальних центрів комплектування стають системною проблемою під час воєнного стану.



Нагадаємо, нещодавно виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП Романа Удовенка затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США.



Засуджений працівник ТЦК та СП заплатить 178 тисяч гривень за отримання хабаря від військовозобов'язаного чоловіка, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Максим Л. служив на посаді оператора відділення призову в центрі комплектування. Маючи дружні стосунки з іншими працівниками, він погодився за хабар зняти з розшуку особу, яка порушила правила військового обліку.



Свою "послугу" чоловік оцінив у 1500 доларів і зауважив, що для цього залучить колег. Крім того, за додаткові 2500 доларів він пообіцяв вплинути на те, щоб громадянина взяли на роботу із бронюванням.



Таким чином загальна сума хабаря склала рівно 4 тисячі доларів. За скоєне суд призначив штраф у розмірі 178 тисяч гривень. Обвинувачений, якого суд ідентифікував лише ініціалами Максим Л., використав своє службове становище та неформальні зв'язки всередині структури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд засудив оператора центру комплектування, який взяв 4 тисячі доларів за обіцянку вирішити два питання одночасно - зняти чоловіка з розшуку та влаштувати його на роботу з бронюванням, про це пише "Інформатор" Зазначимо, корупційні схеми всередині територіальних центрів комплектування стають системною проблемою під час воєнного стану.Нагадаємо, нещодавно виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СПЗасуджений працівник ТЦК та СП заплатить 178 тисяч гривень за отримання хабаря від військовозобов'язаного чоловіка, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.служив на посаді оператора відділення призову в центрі комплектування. Маючи дружні стосунки з іншими працівниками, він погодився за хабар зняти з розшуку особу, яка порушила правила військового обліку.Свою "послугу" чоловік оцінив у 1500 доларів і зауважив, що для цього залучить колег. Крім того, за додаткові 2500 доларів він пообіцяв вплинути на те, щоб громадянина взяли на роботу із бронюванням.Таким чином загальна сума хабаря склала рівно 4 тисячі доларів. За скоєне суд призначив штраф у розмірі 178 тисяч гривень. Обвинувачений, якого суд ідентифікував лише ініціалами Максим Л., використав своє службове становище та неформальні зв'язки всередині структури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію