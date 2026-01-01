Директору Волинського драмтеатру Сергію Скулинцю присвоїли звання «Заслужений артист України»

Директору Волинського драмтеатру Сергію Скулинцю присвоїли звання «Заслужений артист України»
Директору-художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Сергію Скулинцю присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».

Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру.

Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав з нагоди Дня Конституції України. У документі зазначено, що почесне звання присвоєно «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

У тексті указу йдеться:

«Присвоїти почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ" СКУЛИНЦЮ Сергію Вікторовичу».

У театрі наголосили, що ця відзнака є високим державним визнанням багаторічної творчої праці Сергія Скулинця, його відданості українському мистецтву, професіоналізму та вагомого внеску в розвиток національної культури.

Колектив Волинського драмтеатру привітав Сергія Вікторовича з почесною нагородою, побажавши йому невичерпного натхнення, нових творчих звершень і успішної реалізації всіх мистецьких задумів.

Нагадаємо, також з нагоди Дня Конституції України Президент України відзначив секретаря НСЖУ, головного редактора «Волинської газети» Володимира Данилюка орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

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Теги: Сергій Скулинець
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