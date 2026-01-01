Директору Волинського драмтеатру Сергію Скулинцю присвоїли звання «Заслужений артист України»

Сергію Скулинцю присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».



Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру.



Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав з нагоди Дня Конституції України. У документі зазначено, що почесне звання присвоєно «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».



У тексті указу йдеться:



«Присвоїти почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ" СКУЛИНЦЮ Сергію Вікторовичу».



У театрі наголосили, що ця відзнака є високим державним визнанням багаторічної творчої праці Сергія Скулинця, його відданості українському мистецтву, професіоналізму та вагомого внеску в розвиток національної культури.



Колектив Волинського драмтеатру привітав Сергія Вікторовича з почесною нагородою, побажавши йому невичерпного натхнення, нових творчих звершень і успішної реалізації всіх мистецьких задумів.



Нагадаємо, також з нагоди Дня Конституції України Президент України відзначив секретаря НСЖУ, головного редактора «Волинської газети»

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