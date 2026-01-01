Волинянин кинув каменем у працівника ТЦК і ледь не отримав тюремний строк
Сьогодні, 14:47
Волинянин ледь не загримів на три роки, бо п’яним кинув каменем у працівника ТЦК та СП.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду.
Інцидент стався 24 квітня 2026 року в селищі Люблинець. П’ятеро працівників ТЦК, їдучи на бусі, здійснювали мобілізаційні заходи. Вони зупинилися перевірити військово-облікові документи в трьох осіб.
Один із трійки був у стані сп’яніння, тож взяв каменя і кинув у напрямку службовця, який сидів на передньому сидінні автівки. Потерпілий отримав рану голови.
Дії кваліфікували за ч.2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі). На судовому засіданні обвинувачений визнав вину.
Суд призначив волинянину три роки позбавлення волі, які замінив роком випробувального строку.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду.
Інцидент стався 24 квітня 2026 року в селищі Люблинець. П’ятеро працівників ТЦК, їдучи на бусі, здійснювали мобілізаційні заходи. Вони зупинилися перевірити військово-облікові документи в трьох осіб.
Один із трійки був у стані сп’яніння, тож взяв каменя і кинув у напрямку службовця, який сидів на передньому сидінні автівки. Потерпілий отримав рану голови.
Дії кваліфікували за ч.2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі). На судовому засіданні обвинувачений визнав вину.
Суд призначив волинянину три роки позбавлення волі, які замінив роком випробувального строку.
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