Волинянину доведеться відсидіти кілька років за СЗЧ: вирок суду





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть



31 серпня 2024 року Михайла Д. за контрактом призначили на посаду солдата-кулеметника. Через два місяці він без дозволу командира залишив місце розташування військової частини.



У лютому 2025-го чоловіка затримали працівники поліції після вчинення іншого кримінального правопорушення у Нововолинську.



На судовому засіданні обвинувачений визнав провину в СЗЧ. Мовляв, покинув частину в Харківській області та перебував вдома до затримання. Раніше в нього вже були судимості.



Зважаючи на кримінальне минуле, суд призначив Михайлу Д. п'ять років і три місяці позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина ув'язнили на п'ять років за самовільне залишення військової частини.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть "Волинські новини" 31 серпня 2024 рокуза контрактом призначили на посаду солдата-кулеметника. Через два місяці він без дозволу командира залишив місце розташування військової частини.У лютому 2025-го чоловіка затримали працівники поліції після вчинення іншого кримінального правопорушення у Нововолинську.На судовому засіданні обвинувачений визнав провину в СЗЧ. Мовляв, покинув частину в Харківській області та перебував вдома до затримання. Раніше в нього вже були судимості.Зважаючи на кримінальне минуле, суд призначив Михайлу Д. п'ять років і три місяці позбавлення волі.

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