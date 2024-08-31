Волинянину доведеться відсидіти кілька років за СЗЧ: вирок суду
Сьогодні, 15:10
Волинянина ув'язнили на п'ять років за самовільне залишення військової частини.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть "Волинські новини".
31 серпня 2024 року Михайла Д. за контрактом призначили на посаду солдата-кулеметника. Через два місяці він без дозволу командира залишив місце розташування військової частини.
У лютому 2025-го чоловіка затримали працівники поліції після вчинення іншого кримінального правопорушення у Нововолинську.
На судовому засіданні обвинувачений визнав провину в СЗЧ. Мовляв, покинув частину в Харківській області та перебував вдома до затримання. Раніше в нього вже були судимості.
Зважаючи на кримінальне минуле, суд призначив Михайлу Д. п'ять років і три місяці позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пишуть "Волинські новини".
31 серпня 2024 року Михайла Д. за контрактом призначили на посаду солдата-кулеметника. Через два місяці він без дозволу командира залишив місце розташування військової частини.
У лютому 2025-го чоловіка затримали працівники поліції після вчинення іншого кримінального правопорушення у Нововолинську.
На судовому засіданні обвинувачений визнав провину в СЗЧ. Мовляв, покинув частину в Харківській області та перебував вдома до затримання. Раніше в нього вже були судимості.
Зважаючи на кримінальне минуле, суд призначив Михайлу Д. п'ять років і три місяці позбавлення волі.
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