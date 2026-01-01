Телескопічні драбини від Техпром - надійне рішення для будь-яких завдань





Чому віддають перевагу Техпром

Техпром, це



Власне виробництво в Україні;

Анодований алюміній - легко та міцно;

Суворий контроль якості на всіх етапах;

Паспорт виробу та сертифікат якості;

Швидка доставка по всій Україні.



Для яких завдань підходять телескопічні драбини

Телескопічні драбини успішно використовуються для:



Ремонтно-будівельних робіт;

Монтажних робіт;

Обслуговування фасадів та покрівлі;

Складських операцій;

Електромонтажних робіт;

Господарських завдань .

Відповідність міжнародним стандартам

Продукція відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011, стандартів EN 131-1, 131-2, 131-3 та АНСИ А14. Сертифікати відповідності та протоколи випробувань надаються за запитом.



Вибираючи телескопічні драбини Техпром, ви отримуєте продукцію від українського виробника будівельного обладнання з підтвердженою якістю, відповідністю міжнародним стандартам та гарантією якості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасні телескопічні драбини користуються попитом як серед домашніх майстрів, так і серед професійних будівельників. Завдяки складаній конструкції вони займають мінімум місця при зберіганні та транспортуванні, зберігаючи при цьому високу міцність та стійкість під час роботи. Якщо ви плануєте купити телескопічну драбину , зверніть увагу на продукцію українського виробника Техпром.Техпром, це виробник будівельного обладнення , що самостійно розробляє та випускає надійні сходові конструкції на власному виробництві в Україні. Купуючи продукцію Техпром, ви отримуєте виріб безпосередньо від виробника - без переплат посередникам та з повною гарантією якості. Усі вироби виготовляються з якісного анодованого алюмінію - легкого, міцного та стійкого до корозії матеріалу. Секції драбини з'єднуються плавно та надійно фіксуються засувками на кожному рівні висоти. Максимальне навантаження - до 150 кг. Висота в розкладеному стані - до 3,8 м, у складеному - лише 85 см, що робить драбину зручною для транспортування навіть у легковому автомобілі. Плюси телескопічних драбин:Телескопічні драбини успішно використовуються для:Продукція відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011, стандартів EN 131-1, 131-2, 131-3 та АНСИ А14. Сертифікати відповідності та протоколи випробувань надаються за запитом.Вибираючи телескопічні драбини Техпром, ви отримуєте продукцію від українського виробника будівельного обладнання з підтвердженою якістю, відповідністю міжнародним стандартам та гарантією якості.

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