Телескопічні драбини від Техпром - надійне рішення для будь-яких завдань

Телескопічні драбини від Техпром - надійне рішення для будь-яких завдань
Сучасні телескопічні драбини користуються попитом як серед домашніх майстрів, так і серед професійних будівельників. Завдяки складаній конструкції вони займають мінімум місця при зберіганні та транспортуванні, зберігаючи при цьому високу міцність та стійкість під час роботи. Якщо ви плануєте купити телескопічну драбину, зверніть увагу на продукцію українського виробника Техпром.

Чому віддають перевагу Техпром


Техпром, це виробник будівельного обладнення, що самостійно розробляє та випускає надійні сходові конструкції на власному виробництві в Україні. Купуючи продукцію Техпром, ви отримуєте виріб безпосередньо від виробника - без переплат посередникам та з повною гарантією якості. Усі вироби виготовляються з якісного анодованого алюмінію - легкого, міцного та стійкого до корозії матеріалу. Секції драбини з'єднуються плавно та надійно фіксуються засувками на кожному рівні висоти. Максимальне навантаження - до 150 кг. Висота в розкладеному стані - до 3,8 м, у складеному - лише 85 см, що робить драбину зручною для транспортування навіть у легковому автомобілі. Плюси телескопічних драбин:

  • Власне виробництво в Україні;

  • Анодований алюміній - легко та міцно;

  • Суворий контроль якості на всіх етапах;

  • Паспорт виробу та сертифікат якості;

  • Швидка доставка по всій Україні.

    • Телескопічні драбини від Техпром - надійне рішення для будь-яких завдань

    Для яких завдань підходять телескопічні драбини


    Телескопічні драбини успішно використовуються для:

  • Ремонтно-будівельних робіт;

  • Монтажних робіт;

  • Обслуговування фасадів та покрівлі;

  • Складських операцій;

  • Електромонтажних робіт;

  • Господарських завдань
    • .

    Відповідність міжнародним стандартам


    Продукція відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.8-44:2011, стандартів EN 131-1, 131-2, 131-3 та АНСИ А14. Сертифікати відповідності та протоколи випробувань надаються за запитом.

    Вибираючи телескопічні драбини Техпром, ви отримуєте продукцію від українського виробника будівельного обладнання з підтвердженою якістю, відповідністю міжнародним стандартам та гарантією якості.
    Телескопічні драбини від Техпром - надійне рішення для будь-яких завдань

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    Теги: техпром, телескопічна драбина, реклама
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