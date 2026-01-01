У Луцьку пояснили ситуацію з кондиціонерами в громадському транспорті: частина автобусів не має охолодження взагалі





Про це misto.media Віктор Главічка. За його словами, у частини автобусів кондиціонери передбачені виробником, однак деякі моделі такої опції не мають узагалі.



«Ті автобуси, які обладнані системою кондиціонування, працюють. Але ви самі розумієте: зараз аномальна спека і навантаження велике. Через кожні дві хвилини двері відкриваються, люди заходять, виходять і так далі. Але система кондиціонування в тих автобусах, де вона передбачена, функціонує», — запевнив він.



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Водночас у деяких маршрутах можуть бути технічні несправності. Зокрема, в автобусі № 10 кондиціонер вийшов з ладу через витік фреону, тому транспорт тимчасово зняли з рейсу і відправили на СТО.



Посадовець також уточнив, що не всі автобуси в місті однакові за технічним оснащенням. Зокрема, моделі VDL мають кондиціонери, а Ataman і «Богдан» — ні, оскільки в цих виробників така опція відсутня.



За його словами, наразі до відділу транспорту не надходило звернень від пасажирів щодо вимкнених кондиціонерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку не весь громадський транспорт технічно обладнаний кондиціонерами, а в окремих автобусах система охолодження може тимчасово не працювати через поломки.Про це misto.media повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради. За його словами, у частини автобусів кондиціонери передбачені виробником, однак деякі моделі такої опції не мають узагалі.«Ті автобуси, які обладнані системою кондиціонування, працюють. Але ви самі розумієте: зараз аномальна спека і навантаження велике. Через кожні дві хвилини двері відкриваються, люди заходять, виходять і так далі. Але система кондиціонування в тих автобусах, де вона передбачена, функціонує», — запевнив він.Водночас у деяких маршрутах можуть бути технічні несправності. Зокрема, в автобусі № 10 кондиціонер вийшов з ладу через витік фреону, тому транспорт тимчасово зняли з рейсу і відправили на СТО.Посадовець також уточнив, що не всі автобуси в місті однакові за технічним оснащенням. Зокрема, моделі VDL мають кондиціонери, а Ataman і «Богдан» — ні, оскільки в цих виробників така опція відсутня.За його словами, наразі до відділу транспорту не надходило звернень від пасажирів щодо вимкнених кондиціонерів.

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