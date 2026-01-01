Російський дрон атакував маршрутне таксі в Запоріжжі: є загиблі. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Російські війська 29 червня вдарили дроном по маршрутному таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули троє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через російську атаку постраждали семеро людей. Серед поранених є дитина.
«У кареті швидкої померла важкопоранена жінка. На зараз, троє загиблих та сім поранених», — йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через російську атаку постраждали семеро людей. Серед поранених є дитина.
«У кареті швидкої померла важкопоранена жінка. На зараз, троє загиблих та сім поранених», — йдеться в повідомленні.
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