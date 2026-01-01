На хабарі затримали депутата «Слуги народу» за тендери на медобладнання





Про це повідомили НАБУ та САП.



Правоохоронці офіційно не вказують, про кого ідеться. За даними «РБК-Україна», затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних.



Нагадаємо, ще у 2022 році Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата «на гарячому» під час отримання хабаря у 558 тисяч гривень.



За даними слідства, народний депутат отримав кошти через довірену особу. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Кошти, за даними слідства, призначалися за вплив на посадовців лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.



Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату від партії «Слуга народу» Сергію Кузьміних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Суд призначив депутату Кузьміних цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета на 2 місяці без права оскарження рішення суду.



Зазначимо, що прокурор САП просив суд обрати Кузьміних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави. На думку прокурора, Кузьміних умисно затягує справу своєю неявкою з метою спливу строків давності справи.



Нагадаємо, депутат Володимирської міської ради від тієї ж партії

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