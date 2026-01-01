18-річного лучанина підозрюють у реєстрації Starlink для російських військових

18-річного лучанина підозрюють у реєстрації Starlink для російських військових
18-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. За даними слідства, юнак через месенджер Telegram погодився співпрацювати з ворогом та допомагати збройним формуванням РФ.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Йому інкримінують реєстрацію терміналів супутникового зв’язку Starlink у «білому списку», що забезпечувало російським військовим доступ до високошвидкісного інтернету для координації дій на фронті.

За кожен зареєстрований термінал він отримував 100 доларів США. Підтвердженням виконаних завдань слугували скріншоти реєстрацій.

За даними слідства, всього він встиг зареєструвати сім терміналів, які могли бути використані проти Сил оборони України.

18-річного лучанина підозрюють у реєстрації Starlink для російських військових

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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