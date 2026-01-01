Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються

Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються
29 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпочав неанонсований візит до Китаю. В Пекіні він уже зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю.

"Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.

Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.

За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю.

"Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.

До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля Володимиром Путіним.

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Теги: Олександр Лукашенко, візит, Китай
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