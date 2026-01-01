Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються

Олександр Лукашенко розпочав неанонсований візит до Китаю. В Пекіні він уже зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.



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Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю.



"Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.



Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.



За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю.



"Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.



До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля Володимиром Путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 червня білоруський диктаторрозпочав неанонсований візит до Китаю. В Пекіні він уже зустрівся з главою КНРПро це повідомляє РБК-Україна Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю."Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю."Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля

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