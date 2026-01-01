Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються
Сьогодні, 15:40
29 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпочав неанонсований візит до Китаю. В Пекіні він уже зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю.
"Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.
Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.
За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю.
"Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.
До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля Володимиром Путіним.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю.
"Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.
Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.
За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю.
"Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.
До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля Володимиром Путіним.
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