На Волині депутат міськради напав на журналістів і розбив телефон просто перед поліцією

Микола Юнак напав на знімальну групу Центру журналістських розслідувань «Сила правди». На очах у місцевої поліції він вихопив і викрав мобільний телефон у журналістки Наталки Коваль. Медійники написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.



Інцидент трапився 28 травня на території фермерського господарства «Західний Буг» у Володимирі, власником якого є обранець волинської громади, повідомляє



В рамках підготовки журналістського матеріалу про депутата Володимирської міської ради, бізнесмена-аграрія, який боргує власникам земельних паїв орендну плату, 28 травня знімальна група Центру журналістських розслідувань «Сила правди» поїхала у відрядження до Володимира.



Цього дня в обранця громади Миколи Юнака був призначений прийом виборців. Проте за оголошеною адресою його проведення депутата не застали. Відтак, аби надати йому можливість висловити свою позицію щодо конфлікту з землевласниками, журналісти поїхали на аграрне підприємство «Західний Буг». Знімальну групу на територію пустили охоронці. Більше того, з будівлі вийшла уповноважена прокоментувати ситуацію особа і під відеозапис відповіла на запитання медійників. Тим часом з приміщення підприємства вибіг головний герой історії і почав звинувачувати знімальну групу у нелегальному проникненні на приватну територію і шпіонажі.



Микола Юнак зателефонував в поліцію і викликав слідчо-оперативну групу. Поки співробітники Володимирського відділку поліції відбирали пояснення у журналістів, депутат вихопив телефон кореспондентки Наталки Коваль, яким вона фіксувала подію, і розбив його, кинувши в середину свого приміщення. На прохання поліції повернути приватне майно власниці, обранець не відреагував.



Відтак журналістка написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності.



Нагадаємо, у лютому 2025 року в мережі з’явилося відео, через яке



Як розповіла Наталка Коваль, обранець громади вихопив у неї телефон попри те, що вона нічого в той час не знімала:



«Ми завершували спілкуватися з поліцією і в той момент Микола Юнак почав ображати мою колегу Анну Присяжну. Він говорив неадекватні речі, які я не хочу навіть повторювати. Я, щоб хоч якось захистити Анну, вийняла телефон, аби дати йому зрозуміти, що готова знімати, як він поводиться. Тоді він підбіг, вихопив у мене телефон, відкрив своє приміщення, вбіг туди, кинув його там на підлогу, повернувся, і зачинив за собою двері. Коли ж поліцейський сказав, щоб він повернув мені ґаджет, Юнак почав казати, що він нічого не брав!».



Коментуючи прецедент, головна редакторка Центру журналістських розслідувань «Сила правди» Оксана Петрук звернула увагу на те, що депутата й бізнесмена не зупинило навіть те, що поруч стояли правоохоронці:



«За вісім років діяльності нашого медіа таке трапилося вперше. Ми розцінюємо ці дії публічної особи, якою є депутат Юнак як грубе перешкоджання законній журналістській діяльності. Якщо людина, яка має представляти громаду, дозволяє собі силою забирати техніку у журналістів перед поліцейськими, це є небезпечним сигналом для всього суспільства. Особливо тривожним є те, що інцидент стався тоді, коли журналісти намагалися надати слово депутатові щодо суспільно важливої теми. Натомість у відповідь отримали образи, тиск і агресію. Нашу команду таким не залякати: ми продовжимо працювати, фіксувати факти і публікувати розслідування попри тиск, погрози чи спроби перешкоджання».



Інцидент прокоментувала медіаюристка Оксана Максименюк:



«На жаль ми бачимо, що повертається тиск на журналістів. Таке грубе порушення прав медійників, яке повʼязане не тільки з перешкоджанням журналістській діяльності, а і з викраденням та знищенням їхнього майна свідчить про те, що відсутність з боку держави реальних вироків щодо нападів на журналістів породжує нові, більш зухвалі дії з боку фігурантів розслідувань».

