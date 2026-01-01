«Тут мій дім»: росіянка, яка 18 років живе на Волині, не може отримати громадянство України
Сьогодні, 10:49
37-річна громадянка Російської Федерації Тетяна Винокурова, яка 18 років проживає на Волині, хоче відмовитися від російського громадянства та отримати громадянство України.
Суспільному Тетяна Винокурова розповіла: повертатися в Росію, де народилася, ніколи не планувала. З її слів, Україна стала для неї рідним домом.
"Я тут прожила більше половини життя"
Майже 18 років тому росіянка вийшла заміж за українця, переїхала у місто Ковель, звідки він родом, народила троє дітей і з того часу мешкає на Волині. З чоловіком Тетяна розлучилася, виховує двох синів і доньку сама.
"Тут прожила більше половини життя і, звісно, це мій дім, і навіть не може бути інакше, — каже жінка. — Мене та країна (ред. — Росія) не тримає. Я ніколи в житті, як тільки сюди приїхала, не мріяла повертатися назад. В мене навіть думки такої ніколи не було".
Прострочений паспорт і закриті посольства РФ
У січні 2023 року в жінки закінчився термін дії закордонного паспорта Російської Федерації. З того часу Тетяна намагалася вирішити свою проблему. Каже: зверталася в усі можливі інстанції, аби виготовити новий документ, але через війну це неможливо зробити в Україні.
"Закриті всі посольства (ред. — Росії). А виїхати за кордон я так само не можу, бо в мене закінчився закордонний паспорт, — каже Тетяна Винокурова. — Пропонують виїхати до Республіки Молдова. Але так як я узнавала, всі в один голос кажуть: якщо заїхати в Республіку Молдова, вони дають депортацію до Росії".
Зі слів жінки, завчасно виготовити новий документ чи відмовитися від російського громадянства їй не вдалося. У квітні цього року Тетяна написала листи у посольство Молдови. Відповіді, з її слів, не отримала. Ризикувати і їхати в Молдову, не маючи гарантій, вона не хоче. Бо, зізнається, найбільше боїться втратити дітей.
"Якби не війна і не наявність трьох дітей в мене наразі — громадян України, то мене б вже депортували. Із-за того, що закінчений закордонний паспорт і я його не маю можливості зробити", — говорить Тетяна Винокурова.
"Для щастя не вистачає громадянства України"
Наприкінці квітня цього року лист про бажання набути громадянство України росіянка надіслала в Державну Міграційну службу України.
"Мені відповіли, що набуття громадянства наразі неможливе. Після 12 місяців після закінчення війни я буду мати право отримати громадянство України", — розповідає жінка.
Тетяна Винокурова не полишає надії, що її проблему з незаконним перебуванням і бажанням стати громадянкою України все ж таки вирішиться.
"Для щастя не вистачає громадянства України. Якби мені його надали, я була би дуже вдячна і проживала би собі надалі спокійно, ні про що не турбуючись", — додає Тетяна Винокурова.
Суспільне звернулося за коментарем до Управління Міграційної служби Волині. В установі ситуацію відмовилися коментувати, аргументуючи тим, що ця інформація є розголошенням персональних даних особи.
