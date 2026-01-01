«Тут мій дім»: росіянка, яка 18 років живе на Волині, не може отримати громадянство України

Тетяна Винокурова, яка 18 років проживає на Волині, хоче відмовитися від російського громадянства та отримати громадянство України.







"Я тут прожила більше половини життя"



Майже 18 років тому росіянка вийшла заміж за українця, переїхала у місто Ковель, звідки він родом, народила троє дітей і з того часу мешкає на Волині. З чоловіком Тетяна розлучилася, виховує двох синів і доньку сама.



"Тут прожила більше половини життя і, звісно, це мій дім, і навіть не може бути інакше, — каже жінка. — Мене та країна (ред. — Росія) не тримає. Я ніколи в житті, як тільки сюди приїхала, не мріяла повертатися назад. В мене навіть думки такої ніколи не було".



Прострочений паспорт і закриті посольства РФ



У січні 2023 року в жінки закінчився термін дії закордонного паспорта Російської Федерації. З того часу Тетяна намагалася вирішити свою проблему. Каже: зверталася в усі можливі інстанції, аби виготовити новий документ, але через війну це неможливо зробити в Україні.



"Закриті всі посольства (ред. — Росії). А виїхати за кордон я так само не можу, бо в мене закінчився закордонний паспорт, — каже Тетяна Винокурова. — Пропонують виїхати до Республіки Молдова. Але так як я узнавала, всі в один голос кажуть: якщо заїхати в Республіку Молдова, вони дають депортацію до Росії".



Зі слів жінки, завчасно виготовити новий документ чи відмовитися від російського громадянства їй не вдалося. У квітні цього року Тетяна написала листи у посольство Молдови. Відповіді, з її слів, не отримала. Ризикувати і їхати в Молдову, не маючи гарантій, вона не хоче. Бо, зізнається, найбільше боїться втратити дітей.



"Якби не війна і не наявність трьох дітей в мене наразі — громадян України, то мене б вже депортували. Із-за того, що закінчений закордонний паспорт і я його не маю можливості зробити", — говорить Тетяна Винокурова.



"Для щастя не вистачає громадянства України"



Наприкінці квітня цього року лист про бажання набути громадянство України росіянка надіслала в Державну Міграційну службу України.



"Мені відповіли, що набуття громадянства наразі неможливе. Після 12 місяців після закінчення війни я буду мати право отримати громадянство України", — розповідає жінка.



Тетяна Винокурова не полишає надії, що її проблему з незаконним перебуванням і бажанням стати громадянкою України все ж таки вирішиться.



"Для щастя не вистачає громадянства України. Якби мені його надали, я була би дуже вдячна і проживала би собі надалі спокійно, ні про що не турбуючись", — додає Тетяна Винокурова.



Суспільне звернулося за коментарем до Управління Міграційної служби Волині. В установі ситуацію відмовилися коментувати, аргументуючи тим, що ця інформація є розголошенням персональних даних особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 37-річна громадянка Російської Федерації, яка 18 років проживає на Волині, хоче відмовитися від російського громадянства та отримати громадянство України. Суспільному Тетяна Винокурова розповіла: повертатися в Росію, де народилася, ніколи не планувала. З її слів, Україна стала для неї рідним домом.Майже 18 років тому росіянка вийшла заміж за українця, переїхала у місто Ковель, звідки він родом, народила троє дітей і з того часу мешкає на Волині. З чоловіком Тетяна розлучилася, виховує двох синів і доньку сама."Тут прожила більше половини життя і, звісно, це мій дім, і навіть не може бути інакше, — каже жінка. — Мене та країна (ред. — Росія) не тримає. Я ніколи в житті, як тільки сюди приїхала, не мріяла повертатися назад. В мене навіть думки такої ніколи не було".У січні 2023 року в жінки закінчився термін дії закордонного паспорта Російської Федерації. З того часу Тетяна намагалася вирішити свою проблему. Каже: зверталася в усі можливі інстанції, аби виготовити новий документ, але через війну це неможливо зробити в Україні."Закриті всі посольства (ред. — Росії). А виїхати за кордон я так само не можу, бо в мене закінчився закордонний паспорт, — каже Тетяна Винокурова. — Пропонують виїхати до Республіки Молдова. Але так як я узнавала, всі в один голос кажуть: якщо заїхати в Республіку Молдова, вони дають депортацію до Росії".Зі слів жінки, завчасно виготовити новий документ чи відмовитися від російського громадянства їй не вдалося. У квітні цього року Тетяна написала листи у посольство Молдови. Відповіді, з її слів, не отримала. Ризикувати і їхати в Молдову, не маючи гарантій, вона не хоче. Бо, зізнається, найбільше боїться втратити дітей."Якби не війна і не наявність трьох дітей в мене наразі — громадян України, то мене б вже депортували. Із-за того, що закінчений закордонний паспорт і я його не маю можливості зробити", — говорить Тетяна Винокурова.Наприкінці квітня цього року лист про бажання набути громадянство України росіянка надіслала в Державну Міграційну службу України."Мені відповіли, що набуття громадянства наразі неможливе. Після 12 місяців після закінчення війни я буду мати право отримати громадянство України", — розповідає жінка.Тетяна Винокурова не полишає надії, що її проблему з незаконним перебуванням і бажанням стати громадянкою України все ж таки вирішиться."Для щастя не вистачає громадянства України. Якби мені його надали, я була би дуже вдячна і проживала би собі надалі спокійно, ні про що не турбуючись", — додає Тетяна Винокурова.Суспільне звернулося за коментарем до Управління Міграційної служби Волині. В установі ситуацію відмовилися коментувати, аргументуючи тим, що ця інформація є розголошенням персональних даних особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію