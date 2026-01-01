Поліція розслідує факт нападу на волинських журналістів та перешкоджання їхній діяльності
Сьогодні, 11:00
У Володимирському районі поліція розслідує факт перешкоджання журналістській діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент стався 28 травня.
Представники одного з медіа прибули на місцеве підприємство, щоб отримати коментар директора щодо оренди земельних ділянок на території району.
Проте під час спілкування між сторонами виник словесний конфлік.
Директор вчинив дії, що мають ознаки перешкоджання журналістській діяльності.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція виконувала свої обовʼязки в межах чинного законодавства і в рамках наданих повноважень.
Журналістка звернулася із заявою до поліції. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, що йдеться про депутата Володимирської міської ради від партії «Слуга народу» Миколу Юнака, який напав на знімальну групу Центру журналістських розслідувань «Сила правди». На очах у місцевої поліції він вихопив і викрав мобільний телефон у журналістки Наталки Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент стався 28 травня.
Представники одного з медіа прибули на місцеве підприємство, щоб отримати коментар директора щодо оренди земельних ділянок на території району.
Проте під час спілкування між сторонами виник словесний конфлік.
Директор вчинив дії, що мають ознаки перешкоджання журналістській діяльності.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція виконувала свої обовʼязки в межах чинного законодавства і в рамках наданих повноважень.
Журналістка звернулася із заявою до поліції. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, що йдеться про депутата Володимирської міської ради від партії «Слуга народу» Миколу Юнака, який напав на знімальну групу Центру журналістських розслідувань «Сила правди». На очах у місцевої поліції він вихопив і викрав мобільний телефон у журналістки Наталки Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Поліщуком
Сьогодні, 11:47
Поліція розслідує факт нападу на волинських журналістів та перешкоджання їхній діяльності
Сьогодні, 11:00
«Тут мій дім»: росіянка, яка 18 років живе на Волині, не може отримати громадянство України
Сьогодні, 10:49
Два літаки та гелікоптер супроводжували дрон: президент Румунії назвав причини, чому не збили російську ціль
Сьогодні, 10:12
На Волині депутат міськради напав на журналістів і розбив телефон просто перед поліцією
Сьогодні, 09:45