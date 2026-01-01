Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Поліщуком

Андрієм Поліщуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У суботу, 30 травня, об 11.00 годині у храмі Холмської ікони Божої матері міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Поліщука Андрія Миколайовича (21.03.1976 р.н.), який загинув 20 лютого 2025 року у районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.



Завтра о 10.30 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до храму Холмської ікони Божої матері, а потім - до будинку на проспекті Соборності, 21", - йдеться в повідомленні.



Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





