У Луцьку планують підняти тариф на холодну воду з 27 до 73 гривень за куб





Про це розповів Віктор Гуменюк. З його слів, востаннє тарифи піднімали у 2021 році.



Які причини можливого здорожчання тарифу на холодну воду

За останніх п’ять років складові, які формують тариф постачання та відведення холодної води, виросли утричі. Зокрема, ціна на електроенергію, яка є ключовою з витрат, говорить директор "Луцькводоканалу".



"Заробітна плата на підприємстві не переглядалась з 2022 року. Зовсім інші реалії на ринку праці. І ми не є конкурентними з точки зору залучення працівників до виконання робіт, яких потребує підприємство", — каже Віктор Гуменюк.



За словами секретарки Луцької міської ради Катерини Шкльоди, торік за різницю у вартості тарифів на воду з бюджету Луцької громади "Луцькводоканал" отримав дотацію на суму орієнтовно 14 мільйонів гривень.



Як коментують підвищення тарифу лучани



Мешканці будинку №15 на бульварі Івана Газюка написали колективне звернення у Луцьку міську раду щодо недопущення підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.



"В основному всі "за". Тільки всі сумніваються, чи це питання дійсно буде позитивно вирішено", — говорить лучанка Надія Приступа.



Лучанка Ірина Войтович розповідає: холоду воду щодня використовує для приготування їжі дитини, прання і купання.



"Багато для чого потрібна вода, — каже Ірина Войтович. — Особливо не рахую, скільки кубів іде в місяць. Але ж це недобре, якщо піднімуть ціни. Для всіх жителів недобре буде".



На думку лучанки Людмили Тарасюк, в час війни недоцільно піднімати будь-які тарифи.



"Людям і зарплати і пенсії не піднімають. Багато наших хлопців воюють. І пенсіонери, мами і тати чекають і допомагають їм", — зазначає Людмила Тарасюк.



Коли зросте ціна на холодну воду в Луцьку



Після оголошення намірів підняти тариф розрахунки перевіряють у департаменті економічної політики Луцькради. Як розповів директор департаменту Борис Смаль, це тривала процедура, адже документи налічують 6 томів.



"Основні показники вже перевірені. Ніяких помилок в розрахунках немає. Але перевірка ще триває, — каже Борис Смаль. — Якщо будуть знайдені джерела здешевлення складових, тоді буде менше. Якщо ні, тоді буде такий тариф, як заявлено в пропозиції".



Депутатка Луцької міської ради Ірина Колковська наполягає на проведенні інформаційної роботи з мешканцями міста, у рамках якої має бути оприлюднена структура собівартості послуг, втрати води та заходи зі зменшення непродуктивних витрат.



Такий запит обраниця озвучила під час 94 сесії Луцькради. З її слів, зростання ціна на холодну воду з 28 до понад 73 гривень є надмірним фінансовим навантаженням для вразливих категорій населення.



"Прошу не допускати різкого одномоментного підвищення. Натомість побудувати механізм поетапного корегування тарифу із прогнозованим графіком змін, який буде відомий населенню", — каже Ірина Колковська.



Як додав директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль, якщо після перевірки зауважень не буде, то новий тариф на холодну воду має затвердити більшість членів на засіданні чергового виконкому Луцької міськради.

