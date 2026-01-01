Волинянка народила дівчинку у кареті швидкої допомоги
Сьогодні, 12:50
Вчора, 28 травня, 37-річна волинянка з села Самари-Оріхові на 39 тижня вагітності не доїхала до лікарні та народила доньку в автівці швидкої допомоги.
Про це 29 травня Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.
З її слів, пологи прийняли медична бригада села Межисить Ратнівського відділення екстреної медичної допомоги.
Жінка народила здорову дівчинку. Це її треті пологи. Породіллю з немовлям доправили до Ратнівської центральної районної лікарні.
Після надання всієї необхідної первинної допомоги породіллю та новонароджену донечку в стабільному стані успішно доставили до Ратнівської центральної районної лікарні.
