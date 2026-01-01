У Луцьку на Театральному майдані встановлюють стенд із портретами безвісти зниклих

У Луцьку на Театральному майдані облаштовують інформаційний стенд із портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо».

Станом на зараз ще триває монтаж елементів і встановлення світлин, розповів у коментарі misto.media директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський.

На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось із цих людей, то зможе так поділитися інформацією.

Попередньо завершити роботи мають до кінця тижня. Згодом конструкцію планують розширити.

«Вже підготовлено основу для другої частини, яка буде вдвічі більшою за першу, підрядник вже залив фундамент». — зазначив Кобилинський.

Другу чергу почнуть облаштовувати після завершення та оплати виконаних робіт за перший етап.

