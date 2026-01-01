На Рівненщині застрелився 26-річний поліцейський





Інформацію Іванна Лойко.



За її словами, наразі всі обставини встановлюють слідчі.



“Так, у нас дійсно трапилася така подія, на жаль. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову. Наразі проводиться службове розслідування. Слідство встановлює всі обставини події. Попередньо, це самогубство. Це сталося в управлінні. Це все, що я можу сказати”, — зазначила вона.



Зі слів Іванни Лойко, поліцейському було 26 років.



На уточнення щодо деталей події вона відповіла, що наразі інформацію не розголошують через слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

