Потяг з Волині до Одеси влітку курсуватиме щодня





Рішення ухвалили через зростання попиту на подорожі в південному напрямку, повідомили у соцмережах «Укрзалізниці», пише



Раніше потяг їздив через день, тож після завершення літнього сезону повернеться до такого ж графіка.



На літо змінюється пасажиропотік, тому частину вагонів забирають із менш завантажених маршрутів і додають туди, де попит найбільший. Це дозволяє запускати додаткові рейси та збільшувати кількість місць, пояснюють в «Укрзалізниці».



Також на щоденне курсування перевели ще декілька потягів:



№ 4/3 («Ужгород — Дніпро»);



№ 86/85 («Львів — Запоріжжя»);



№ 128/127 («Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя»);



№ 88/87 («Ковель — Дніпро»);



№ 7/8 («Харків — Одеса»);



№ 121/122 («Миколаїв — Київ»).



Квитки можна придбати:



у застосунку;



на сайті;



на касах вокзалів.

Із початку літа поїзд № 78/77 зі сполученням «Ковель — Одеса» стане щоденним. Такі зміни запровадили лише на літній період.

