Потяг з Волині до Одеси влітку курсуватиме щодня
Із початку літа поїзд № 78/77 зі сполученням «Ковель — Одеса» стане щоденним. Такі зміни запровадили лише на літній період.

Рішення ухвалили через зростання попиту на подорожі в південному напрямку, повідомили у соцмережах «Укрзалізниці», пише misto.media.

Раніше потяг їздив через день, тож після завершення літнього сезону повернеться до такого ж графіка.

На літо змінюється пасажиропотік, тому частину вагонів забирають із менш завантажених маршрутів і додають туди, де попит найбільший. Це дозволяє запускати додаткові рейси та збільшувати кількість місць, пояснюють в «Укрзалізниці».

Також на щоденне курсування перевели ще декілька потягів:

№ 4/3 («Ужгород — Дніпро»);

№ 86/85 («Львів — Запоріжжя»);

№ 128/127 («Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя»);

№ 88/87 («Ковель — Дніпро»);

№ 7/8 («Харків — Одеса»);

№ 121/122 («Миколаїв — Київ»).

Квитки можна придбати:

у застосунку;

на сайті;

на касах вокзалів.

