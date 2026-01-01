Потяг з Волині до Одеси влітку курсуватиме щодня
Сьогодні, 14:04
Із початку літа поїзд № 78/77 зі сполученням «Ковель — Одеса» стане щоденним. Такі зміни запровадили лише на літній період.
Рішення ухвалили через зростання попиту на подорожі в південному напрямку, повідомили у соцмережах «Укрзалізниці», пише misto.media.
Раніше потяг їздив через день, тож після завершення літнього сезону повернеться до такого ж графіка.
На літо змінюється пасажиропотік, тому частину вагонів забирають із менш завантажених маршрутів і додають туди, де попит найбільший. Це дозволяє запускати додаткові рейси та збільшувати кількість місць, пояснюють в «Укрзалізниці».
Також на щоденне курсування перевели ще декілька потягів:
№ 4/3 («Ужгород — Дніпро»);
№ 86/85 («Львів — Запоріжжя»);
№ 128/127 («Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя»);
№ 88/87 («Ковель — Дніпро»);
№ 7/8 («Харків — Одеса»);
№ 121/122 («Миколаїв — Київ»).
Квитки можна придбати:
у застосунку;
на сайті;
на касах вокзалів.
