Розвідка попередила, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах

Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Відповідну інформацію президент передав федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - йдеться в повідомленні.

Детально обговорили і процес європейської інтеграції України.

"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", - зазначив президент.

