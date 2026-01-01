Розвідка попередила, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах
Сьогодні, 14:28
Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Відповідну інформацію президент передав федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - йдеться в повідомленні.
Детально обговорили і процес європейської інтеграції України.
"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", - зазначив президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - йдеться в повідомленні.
Детально обговорили і процес європейської інтеграції України.
"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні", - зазначив президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розвідка попередила, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах
Сьогодні, 14:28
Потяг з Волині до Одеси влітку курсуватиме щодня
Сьогодні, 14:04
На Рівненщині застрелився 26-річний поліцейський
Сьогодні, 13:30