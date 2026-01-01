За результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Руслана Пишука

Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні."Житель села Гірка Полонка, солдат, 1980 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 8 квітня 2024 року загинув (за результатами ДНК-експертизи) в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня."О 10:00 траурний кортеж вирушить від моргуО 10:20 зустрічаємо полеглого Героя живим коридором по вул. Луцька-Горохівська-Зарічна і провадимо пішою ходою (від магазину «Візит») до рідного дому у с. Гірка Полонка, вул. Зарічна 46А.Об 11:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі с. Гірка ПолонкаО 12:30 поховання на місцевому кладовищі.Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - повідомляють у громаді.