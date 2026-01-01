За результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Руслана Пишука
Сьогодні, 15:00
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.
"Житель села Гірка Полонка, солдат Пишук Руслан Степанович, 1980 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 8 квітня 2024 року загинув (за результатами ДНК-експертизи) в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня.
"О 10:00 траурний кортеж вирушить від моргу
О 10:20 зустрічаємо полеглого Героя живим коридором по вул. Луцька-Горохівська-Зарічна і провадимо пішою ходою (від магазину «Візит») до рідного дому у с. Гірка Полонка, вул. Зарічна 46А.
Об 11:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі с. Гірка Полонка
О 12:30 поховання на місцевому кладовищі.
Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - повідомляють у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Житель села Гірка Полонка, солдат Пишук Руслан Степанович, 1980 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 8 квітня 2024 року загинув (за результатами ДНК-експертизи) в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня.
"О 10:00 траурний кортеж вирушить від моргу
О 10:20 зустрічаємо полеглого Героя живим коридором по вул. Луцька-Горохівська-Зарічна і провадимо пішою ходою (від магазину «Візит») до рідного дому у с. Гірка Полонка, вул. Зарічна 46А.
Об 11:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі с. Гірка Полонка
О 12:30 поховання на місцевому кладовищі.
Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - повідомляють у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Руслана Пишука
Сьогодні, 15:00
Розвідка попередила, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах
Сьогодні, 14:28
Потяг з Волині до Одеси влітку курсуватиме щодня
Сьогодні, 14:04
На Рівненщині застрелився 26-річний поліцейський
Сьогодні, 13:30