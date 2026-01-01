Працівники ТЦК незаконно мобілізували непридатного до служби волинянина





Як йдеться у рішенні суду від 25 травня, у серпні 2019 року волинянина визнали непридатним до служби за станом здоров’я. Відповідний запис внесли до тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а чоловіка виключили з військового обліку.



Втім, у жовтні 2025 року його примусово доставили до ТЦК, де повторно провели військово-лікарську комісію. Після медогляду чоловіка визнали придатним до служби у підрозділах забезпечення, навчальних центрах, логістичних і медичних підрозділах.



Згодом ТЦК мобілізував волинянина та направив до навчальної військової частини. Пізніше його перевели до іншої частини, де він продовжив службу.



У суді позивач заявив, що мобілізація була незаконною, оскільки рішення про його непридатність і виключення з військового обліку залишалося чинним. Також він зазначив, що відмовився від повторного медогляду, а документи ВЛК не містили частини обов’язкових даних.



Представники ТЦК заперечували позов. Вони пояснили, що в реєстрі «Оберіг» не було інформації про непридатність чоловіка до служби та його виключення з військового обліку. Водночас у військовій частині заявили, що діяли на підставі документів, отриманих від ТЦК.



Суд встановив, що ще у 2019 році чоловіка офіційно визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Попри це, ТЦК повторно вніс його до реєстру військовозобов’язаних.



Суддя Сергій Костюкевич частково задовольнив позов. Він визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення даних до реєстру, а також скасував накази про мобілізацію, зарахування до військової частини та переведення до іншої частини. Крім того, на користь позивача з ТЦК стягнули понад 2,1 тис. грн судових витрат.

