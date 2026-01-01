На Волині стоїть незвичний пам’ятник коханці знаменитого українця. ВІДЕО

Івана Мазепи та Олени Загоровської, яку вважають його коханкою.



Про це нагадав блогер Валерій Пельц, який опублікував відео біля пам’ятного знака у селі Старий Загорів.



Пам’ятний знак встановлений на місці, де колись стояв будинок Олени Загоровської — дружини земського судді Яна Загоровського. Саме тут у 1663 році гостював молодий Іван Мазепа, якому тоді було близько 24 років. За переказами та історичними згадками, між майбутнім гетьманом і Оленою спалахнув роман.







Історію цього кохання раніше Наталія Мурахевич у матеріалі для History.Rayon.in.ua.



За її словами, навколо Олени Загоровської тоді вирували справжні пристрасті. Жінка мала чимало залицяльників, а її чоловік навіть звинувачував дружину у змовах та спробах позбутися його. У судових документах, які збереглися донині, згадуються імена ймовірних коханців Олени, серед яких — Іван Мазепа та князь Дмитро Вишневецький.





Судовий процес між Яном та Оленою Загоровськими тривав понад десять років і став однією з найгучніших любовних історій Волині XVII століття.



Сьогодні у Старому Загорові про цю історію нагадує скромний пам’ятний знак із написом: «Тут стояв будинок, у якому в 1663 році у княгині Олени Загоровської гостив майбутній гетьман України Іван Мазепа».



Місцеві жителі жартують, що це чи не єдиний на Волині пам’ятник коханці, а сама історія цілком могла б стати сюжетом для історичного фільму.

