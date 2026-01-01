На Волині стоїть незвичний пам’ятник коханці знаменитого українця. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
На Волині стоїть, ймовірно, один із найнеординарніших пам’ятників — знак, присвячений історії кохання молодого Івана Мазепи та Олени Загоровської, яку вважають його коханкою.
Про це нагадав блогер Валерій Пельц, який опублікував відео біля пам’ятного знака у селі Старий Загорів.
Пам’ятний знак встановлений на місці, де колись стояв будинок Олени Загоровської — дружини земського судді Яна Загоровського. Саме тут у 1663 році гостював молодий Іван Мазепа, якому тоді було близько 24 років. За переказами та історичними згадками, між майбутнім гетьманом і Оленою спалахнув роман.
Історію цього кохання раніше описувала Наталія Мурахевич у матеріалі для History.Rayon.in.ua.
За її словами, навколо Олени Загоровської тоді вирували справжні пристрасті. Жінка мала чимало залицяльників, а її чоловік навіть звинувачував дружину у змовах та спробах позбутися його. У судових документах, які збереглися донині, згадуються імена ймовірних коханців Олени, серед яких — Іван Мазепа та князь Дмитро Вишневецький.
Судовий процес між Яном та Оленою Загоровськими тривав понад десять років і став однією з найгучніших любовних історій Волині XVII століття.
Сьогодні у Старому Загорові про цю історію нагадує скромний пам’ятний знак із написом: «Тут стояв будинок, у якому в 1663 році у княгині Олени Загоровської гостив майбутній гетьман України Іван Мазепа».
Місцеві жителі жартують, що це чи не єдиний на Волині пам’ятник коханці, а сама історія цілком могла б стати сюжетом для історичного фільму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це нагадав блогер Валерій Пельц, який опублікував відео біля пам’ятного знака у селі Старий Загорів.
Пам’ятний знак встановлений на місці, де колись стояв будинок Олени Загоровської — дружини земського судді Яна Загоровського. Саме тут у 1663 році гостював молодий Іван Мазепа, якому тоді було близько 24 років. За переказами та історичними згадками, між майбутнім гетьманом і Оленою спалахнув роман.
Історію цього кохання раніше описувала Наталія Мурахевич у матеріалі для History.Rayon.in.ua.
За її словами, навколо Олени Загоровської тоді вирували справжні пристрасті. Жінка мала чимало залицяльників, а її чоловік навіть звинувачував дружину у змовах та спробах позбутися його. У судових документах, які збереглися донині, згадуються імена ймовірних коханців Олени, серед яких — Іван Мазепа та князь Дмитро Вишневецький.
Судовий процес між Яном та Оленою Загоровськими тривав понад десять років і став однією з найгучніших любовних історій Волині XVII століття.
Сьогодні у Старому Загорові про цю історію нагадує скромний пам’ятний знак із написом: «Тут стояв будинок, у якому в 1663 році у княгині Олени Загоровської гостив майбутній гетьман України Іван Мазепа».
Місцеві жителі жартують, що це чи не єдиний на Волині пам’ятник коханці, а сама історія цілком могла б стати сюжетом для історичного фільму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Якби сьогодні поставити памятники всім коханкам, то було б нове кладовище площею як у Гаразджі...
Вибір редактора
Останні новини
Повалій засудили до 12 років в'язниці і відібрали всі пісні
Сьогодні, 16:12
На Волині стоїть незвичний пам’ятник коханці знаменитого українця. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
Як ляльки з яскравими образами допомагають розвивати фантазію
Сьогодні, 15:13