Вважався зниклим безвісти: на Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Шишко

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.

"Додому “на щиті” повернеться лучанин Шишко Олександр Петрович (29.10.1985 р.н.). Олександр Шишко загинув 23 липня 2025 року у районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

