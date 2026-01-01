Вважався зниклим безвісти: на Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Шишко
Сьогодні, 16:17
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.
"Додому “на щиті” повернеться лучанин Шишко Олександр Петрович (29.10.1985 р.н.). Олександр Шишко загинув 23 липня 2025 року у районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
