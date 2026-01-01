Радник міністра оборони про загрозу з Білорусі: глобальне вторгнення формату 2022-го вже не повториться





Як повідомляє Сергій Бескрестнов ("Флеш").



Що кажуть у Міноборони



За словами Бескрестнова, українська розвідка постійно стежить за ситуацією на білоруському напрямку, а Сили оборони готові до різних сценаріїв розвитку подій.



"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. Ні, ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра"", – зазначив радник міністра оборони.



Він наголосив, що Україна має достатню кількість укріплень та військ для відбиття можливої агресії.



Чому вторгнення малоймовірне



Бескрестнов вважає, що навіть у разі відкриття нового фронту з території Білорусі його головною метою могло б стати відволікання частини українських сил або використання білоруської території для запуску ракет і дронів.



Водночас він переконаний, що повторення сценарію повномасштабного вторгнення 2022 року є малоймовірним.



"Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин", – підкреслив він.



Що кажуть прикордонники та аналітики



Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував заяви режиму Олександра Лукашенка про нібито регулярні польоти українських безпілотників над територією Білорусі.



Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія та Білорусь можуть створювати інформаційні передумови для запуску російських дронів по Україні з білоруської території. Водночас аналітики не зафіксували накопичення військ, достатнього для наземного вторгнення.



Також у звіті ISW зазначається, що Росія наразі не має необхідних резервів для підтримки можливого наступу з боку Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

