За кордоном вимушено перебувають 8 мільйонів українців, - Сибіга

Андрій Сибіга заявив, що кількість українців, які вимушено перебувають за кордоном, сягає 8 мільйонів.



Про це він сказав під час Години запитань до уряду, пише



Депутат від групи «Довіра» Сергій Вельможний запитав Сибігу, чи планується перенаправлення коштів, які європейські країни виділяють на виплати біженцям, на фінансування створення робочих місць в Україні та чи обговорюється відновлення пошкодженого житла в Україні європейським коштом.



За словами Сибіги, вимушено за кордоном перебувають приблизно 8 мільйонів українців, і для України це стає «безпековим викликом», тому головною стратегічною метою наразі повинно бути створення належних умов для повернення українців додому.



Сибіга заявив, що «не всі країни зацікавлені в поверненні українців», враховуючи внесок громадян Українців у європейську економіку, рівень їхньої кваліфікації та адаптивність у цих країнах.



«Тому фактично нам доведеться боротися за своїх людей, щоб вони повернулися», — вказує глава МЗС.



Він зазначив, що, зокрема, у Швейцарії діє спеціальна програма, у межах якої українцям оплачують витрати на дорогу та оренду житла при поверненні на Батьківщину.



«Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як матеріально-фінансово підтримати майбутнє або й теперішнє повернення українців додому», — додав Сибіга.

Міністр закордонних справ Українизаявив, що кількість українців, які вимушено перебувають за кордоном, сягає 8 мільйонів.Про це він сказав під час Години запитань до уряду, пише Громадське Депутат від групи «Довіра»запитав Сибігу, чи планується перенаправлення коштів, які європейські країни виділяють на виплати біженцям, на фінансування створення робочих місць в Україні та чи обговорюється відновлення пошкодженого житла в Україні європейським коштом.За словами Сибіги, вимушено за кордоном перебувають приблизно 8 мільйонів українців, і для України це стає «безпековим викликом», тому головною стратегічною метою наразі повинно бути створення належних умов для повернення українців додому.Сибіга заявив, що «не всі країни зацікавлені в поверненні українців», враховуючи внесок громадян Українців у європейську економіку, рівень їхньої кваліфікації та адаптивність у цих країнах.«Тому фактично нам доведеться боротися за своїх людей, щоб вони повернулися», — вказує глава МЗС.Він зазначив, що, зокрема, у Швейцарії діє спеціальна програма, у межах якої українцям оплачують витрати на дорогу та оренду житла при поверненні на Батьківщину.«Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як матеріально-фінансово підтримати майбутнє або й теперішнє повернення українців додому», — додав Сибіга.

