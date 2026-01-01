У Луцьку з’явилося морозиво від Roshen: які смаки та скільки коштує. ФОТО

Корпорація Roshen розширила асортимент продукції та запустила продаж власного морозива. Новинка наприкінці травня з’явилася у фірмових магазинах по всій Україні — напередодні літнього сезону. Зокрема, вона вже доступна і в Луцьку.

«Перевага мати знайомих у Roshen — куштувати усе першим», — написав Петро Порошенко, коментуючи новинку компанії у соцмережах.

У соцмережах почали масово з’являтися фото й відео з новими десертами. Покупці та блогери активно діляться першими враженнями й оглядами смаків.

Смаки й ціни на морозиво "Рошен"


Наразі у фірмовій мережі можна знайти кілька видів морозива, розповіла блогерка Юлія Мусійчук.

  • ванільний пломбір у вафельному стаканчику – 39,85 гривень;

  • шоколадний пломбір у стаканчику – 39,85 гривень;

  • ванільний пломбір у молочному шоколаді – 48,50 гривень;

  • шоколадний пломбір у глазурі – 48,50 гривень;

  • морозиво зі смаком карамель-попкорн – 59,90 гривень;

  • морозиво з печивом у молочно-шоколадній глазурі та кукурудзяними пластівцями – 59,90 гривень.

    • Де купити нове морозиво у Луцьку


  • Фірмовий магазин "Roshen" проспект Волі, 1 (ЦУМ)

  • Фірмовий магазин "Roshen" проспект Соборності, 22Б (ЖК «Візаві»)

