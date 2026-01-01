У Луцьку з’явилося морозиво від Roshen: які смаки та скільки коштує. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Корпорація Roshen розширила асортимент продукції та запустила продаж власного морозива. Новинка наприкінці травня з’явилася у фірмових магазинах по всій Україні — напередодні літнього сезону. Зокрема, вона вже доступна і в Луцьку.
«Перевага мати знайомих у Roshen — куштувати усе першим», — написав Петро Порошенко, коментуючи новинку компанії у соцмережах.
У соцмережах почали масово з’являтися фото й відео з новими десертами. Покупці та блогери активно діляться першими враженнями й оглядами смаків.
Наразі у фірмовій мережі можна знайти кілька видів морозива, розповіла блогерка Юлія Мусійчук.
ванільний пломбір у вафельному стаканчику – 39,85 гривень;
шоколадний пломбір у стаканчику – 39,85 гривень;
ванільний пломбір у молочному шоколаді – 48,50 гривень;
шоколадний пломбір у глазурі – 48,50 гривень;
морозиво зі смаком карамель-попкорн – 59,90 гривень;
морозиво з печивом у молочно-шоколадній глазурі та кукурудзяними пластівцями – 59,90 гривень.
Фірмовий магазин "Roshen" проспект Волі, 1 (ЦУМ)
Фірмовий магазин "Roshen" проспект Соборності, 22Б (ЖК «Візаві»)
Смаки й ціни на морозиво "Рошен"
Де купити нове морозиво у Луцьку
