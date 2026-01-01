У Луцьку з’явилося морозиво від Roshen: які смаки та скільки коштує. ФОТО





«Перевага мати знайомих у Roshen — куштувати усе першим», — написав Петро Порошенко, коментуючи новинку компанії у соцмережах.



У соцмережах почали масово з’являтися фото й відео з новими десертами. Покупці та блогери активно діляться першими враженнями й оглядами смаків.



Смаки й ціни на морозиво "Рошен"

Наразі у фірмовій мережі можна знайти кілька видів морозива, розповіла блогерка Юлія Мусійчук.



ванільний пломбір у вафельному стаканчику – 39,85 гривень;

шоколадний пломбір у стаканчику – 39,85 гривень;

ванільний пломбір у молочному шоколаді – 48,50 гривень;

шоколадний пломбір у глазурі – 48,50 гривень;

морозиво зі смаком карамель-попкорн – 59,90 гривень;

морозиво з печивом у молочно-шоколадній глазурі та кукурудзяними пластівцями – 59,90 гривень.

Де купити нове морозиво у Луцьку

Фірмовий магазин "Roshen" проспект Волі, 1 (ЦУМ)

Фірмовий магазин "Roshen" проспект Соборності, 22Б (ЖК «Візаві»)



Корпорація Roshen розширила асортимент продукції та запустила продаж власного морозива. Новинка наприкінці травня з'явилася у фірмових магазинах по всій Україні — напередодні літнього сезону. Зокрема, вона вже доступна і в Луцьку.

